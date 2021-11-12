立法會選舉｜功能組別全數有競爭　最後一天多名非建制派人士報名

立法會選舉報名今日（12日）結束，全日有多名人士報名，當中數人並沒有政黨背景或明顯政治立場。亦有人得到跨光譜人士站台支持，包括前民主派選委。



文詩詠及林泳施報名參選教育界

教育界今日有兩人報名，為保良局林文燦英文小學校長文詩詠以及瑪利灣學校校長林泳施，兩人均沒有政黨背景。其中文詩詠提倡要維護老師尊嚴、飯碗和夢想，冀成為議員為全港教師帶來安穩。文詩詠亦是香港菁英會永遠名譽主席。

至於林泳施則擁有20年正規及特殊學校前線教學經驗，看到老師工作超出負荷，壓力非常大，加上適齡學童數目下跌，令教師工作欠穩定，相信若政府政策具前瞻性、長遠規劃，有助教育界發展。她向記者表示，自己沒有政治背景。

文詩詠和林泳施將與教育評議會成員、津貼中學議會前主席林日豐，教聯會朱國強以及香港幼稚園教育專業交流協會丁健華，爭取教育界議員席位。

翁健參選立法會會計界。（周皓宜攝）

翁健參選會計界 稱自己「非建制、非泛民」

參選會計界的翁健報稱為獨立無黨派人士，形容自己「非建制、非泛民」。資料顯示，2011年選委會會計界選舉，亦有名為翁健的參選人，當時與林智遠、陳志光、楊志偉、蔡懿德和帥卓廷在仍為立法會會計界議員陳茂波陪同下報名參選，資料顯示當時並無申報政治聯繫。會計界已有3人報名，分別是民建聯黃俊碩、有「會計妹」之稱的文思怡，以及黃宏泰。

陳澤斌出戰建測規園 跨光譜人士站台

至於建築、測量、都市規劃及園境界今日亦有人報名，為建築署前助理署長、建築師註冊管理局主席陳澤斌。陳澤斌報名時得到跨光譜人士支持，包括前「民主300+」選委陳翠兒、「民主 專業 起動」成員王寶龍，以及該界別前議員劉秀成等。

陳澤斌接受《香港01》查詢時形容自己是「中間派」，一直有與不同光譜人士溝通，又指過去兩年香港社會撕裂嚴重，希望未來能團結香港所有界別的人士。

陳澤斌指，近年香港面對很多困難，發展落後於鄰近城市，生活指數過高，土地供應出現問題，樓價租金太貴，年輕人缺乏機會展現自己的才能，生活得不愉快。他參選希望帶入新思維，用創新手法解決問題，創造宜居樂業城市。陳澤斌將會挑戰現任議員謝偉銓。