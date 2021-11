立法會選舉︱教育界最後一天兩人報名　5人競逐1席位

立法會選舉提名期今日(12日)結束,教育界迎來教協解散後首次選舉,今日有兩人「趕Deadline」報名,令該界別出現5人爭奪1席的局面。



文詩詠為香港菁英會永遠名譽主席

香港菁英會永遠名譽主席、保良局林文燦英文小學校長文詩詠中午報名參選教育界,她形容自己「好簡單」,是全心全意為教育付出的校長,參選除了為教育界和學生外,還為了老師團隊,提倡要維護老師尊嚴、飯碗和夢想,冀成為議員為全港教師帶來安穩。

她又以兩句歌詞勉勵全港教師:「I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. 」

被問到是否支持教師宣誓效忠特區,文詩詠一度避談,其後再指她支持教師守法,所有教育界同工不會鼓勵他人犯法,「如果係一個法例,咁都需要做嘅。」

至於為何最後一日才報名參選,她指她經深思熟慮後決定參選,加上近日學校考試,希望「睇埋試卷」才參選。

林泳施:參選非着重輸贏

及至下午再有人報名參選教育界,為瑪利灣學校校長林泳施。她說自己有20年正規及特殊學校前線教學經驗,看到老師工作超出負荷,壓力非常大,加上適齡學童數目下跌,令教師工作欠穩定,相信若政府政策具前瞻性、長遠規劃,有助教育界發展。

被問到是否支持教師宣誓效忠特區,她說若法例要求宣誓,老師及教育界同工應奉公守法,又表示自己沒有政治背景。

教育界將至少有5人角逐,林泳施指今次參選並非着重輸贏,而是一個聚焦教育議題的平台,希望將老師和學生的聲音帶入議會。

教育界早前已有3人報名,分別為教育評議會成員、津貼中學議會前主席林日豐,教聯會朱國強以及香港幼稚園教育專業交流協會丁健華。

立法會選舉各界別參選名單,請按此參閱《香港01》選舉網站。