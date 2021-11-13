陳茂波深夜發帖：習主席為新中國社會主義思想主要創立者

中共十九屆六中全會前日（11日）閉幕，財政司司長陳茂波深夜（12日）在Facebook表示，六中全會的總結對國家的未來發展、以至對香港都同樣意義重大。他稱香港要全面準確貫徹落實「一國兩制」，堅定維護中央對香港的堅強領導，堅定落實愛國者治港原則，推動香港緊隨國家的發展步伐，發揮好自身的定位和角色，全力推動香港發展邁向新台階。



陳茂波：中國夢裏有著香港夢

帖文一開首就提到，「以國家主席習近平為核心的中共中央，推動黨和國家事業發展取得歷史性成就，中華民族迎來從站起來、富起來、到強起來的偉大飛躍。」他又指，以習近平為核心的領導是整個發展的關鍵推動力，帶領全國開創中國特色社會主義新時代，習主席是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者。

陳茂波續指，在中國夢裏也有著香港夢，「團結，心往一處想、勁往一處使，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑。我們要與全國人民一起團結合力，為中華民族的偉大復興奮鬥。」

六中全會會議公報提及港澳台部分，指出在堅持一國兩制和推進國家統一上，黨中央採取了一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現「由亂到治」的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進一國兩制實踐行穩致遠打下了堅實基礎。