陳茂波夥小學生玩「估領袖」　向學子傳授追夢秘訣｜政壇諸事町

特首選舉將於明年3月舉行，被外界視為潛在熱門特首人選的財政司司長陳茂波繼續大打「親民牌」，他今（7日）在社交網頁上載早前到一間小學出席校慶活動的片段。片段所見，陳茂波與小學生大玩「估領袖」，更問學生「有無Tips（貼士）」，最終陳茂波成功猜出領袖。



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稱要更多走進民眾裡 才能更好服務市民

陳茂波在社交網頁指，他在昨天出席和富慈善基金李宗德小學校慶活動，趁機會與同學仔圍在一起玩遊戲和談天。陳茂波指，轉眼間已踏入11月，他正籌備開展下年度《財政預算案》的諮詢工作，因此他在活動期間邀請小學生寫下對《預算案》的「小小心願」，又說：「更多的走進民眾裡，才可讓我們的工作更好服務市民。」

陳茂波在活動中與小學生對談，有學生問到他是否自小就希望出任政府官員，陳笑言「細個其實好多嘢都唔知」，又說：「讀書之後對社會了解多咗，知道好多唔同工作可以做，最後揀咗做會計師」。他建議小學生「多啲問人、多啲參加活動」，這樣對學生日後發展興趣或追夢有幫助。

陳茂波成功猜中「領袖」。（陳茂波facebook）

賣地收入彌補開支急增 今年度財政赤字料遠低於年初估算

陳茂波今亦發表網誌，預計今年度財政赤字將遠低於年初時的估算。他解釋，受惠於出口暢旺及疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，又指消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，均為政府收入奠下改善空間。陳茂波提到，部分市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至10月底有逾400億元，又指上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期。

陳茂波又指，踏入11月，正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作，又說未來資源籌措和運用有幾個要素是必須的，包括讓基層市民更能受惠，朝著更公平地分享經濟成果，推動「共同富裕」的方向努力。