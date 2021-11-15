民建聯促擴大安心出行強制範圍　倡長者攜二維碼供「逆向掃描」

本港昨日（14日）本港新增一宗輸入確診個案，一名從德國法蘭克福回港的貨機機師入社區後確診。民建聯今（15日）舉行記者會，促請政府收緊防疫措施，包括建議大幅收緊豁免檢疫安排，要求所有外地到港的機組人員按出發地的疫情風險評估，接受至少七日至十四日強制隔離檢疫。

該黨建議政府進一步擴大「安心出行」流動應用程式的強制使用範圍，倡安排長者攜帶個人安心出行二維碼，供政府處所人員及商戶「逆向掃描」。



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衞生防護中心公佈昨日（14日）本港再新增一宗輸入確診，居於大角咀凱帆軒1座的53歲國泰貨機機師，帶L452R變種病毒，為五日內第二宗由德國法蘭克福抵港後入社區的感染個案。

促政府及時更新地區風險評級機制 按地區制訂不同檢疫安排

民建聯今午（15日）舉行記者會，要求政府盡快堵塞防疫漏洞、實現通關。參選選委會界別的立法會議員葛珮帆認為，政府應盡快檢討地區風險評級機制，指現時疫情嚴重爆發的德國仍不屬高風險地區實不合理。她建議，政府需與專家商討並及時更新機制，並因應機組人員往來的地區風險程度，作出不同的檢疫要求及安排，如要求曾往返高風險地區的機組人員，須接受至少七日至十四日強制隔離檢疫，曾到低風險地區的機組人員則可按專家建議安排家居檢疫。

葛珮帆認為，政府應盡快檢討地區風險評級機制，指現時疫情嚴重爆發的德國仍不屬高風險地區實不合理。（盧翊銘攝）

倡長者用個人安心出行二維碼 由商戶逆向掃描

民建聯副主席、參選港島西的陳學鋒提到，若不強制所有處所須使用安心出行，無法發揮最大效果。他表示，明白長者使用電子設備上有困難，故建議政府為長者提供個人實體二維碼，供長者隨身攜帶，出入各場所時予商戶逆向掃描。他建議本港全面使用安心出行，助早日與內地通關。

葛珮帆提到，有人使用虛假安心出行，或填寫虛假個人資料，認為部分人造成的問題使通關遙遙無期，是「香港付不起的代價」。

陳學鋒提到，若不強制所有處所使用安心出行，則無法發揮最大效果。（盧翊銘攝）

通關簽名聯署反應踴躍 促政府不要拖

民建聯日前舉行簽名活動，參選新界東南的李世榮指反應踴躍，促政府「急市民所急」、更嚴謹把關，否則對攜手防疫的市民不公平。民建聯主席、參選九龍中的李慧琼表示，民建聯即日起將到全港18區收集簽名，敦促政府盡快堵塞防疫漏洞，讓本港實現通關，助經濟及各行各業盡快復甦。

李慧琼表示，民建聯即日起，將到全港18區進行簽名行動，敦促政府不要再拖延，應盡快堵塞防疫漏洞，實現通關，助經濟及各行各業盡快復甦。（盧翊銘攝）

港島西參選人包括方龍飛、陳學鋒、新民黨葉劉淑儀。九龍中參選人包括李慧琼、譚香文、楊永杰。新界東南參選人包括李世榮、蔡明禧、專業動力林素蔚。立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。