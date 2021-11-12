安心出行｜郵政署時薪72元聘助理查掃碼　一星期接逾千份應徵申請

政府場所自本月起，強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等。郵政署早前刊登招聘廣告，聘請「總務助理」職位，負責檢查進入郵局人士有否使用「安心出行」，以及為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援，時薪為72元，合約為期3個月，符合中四學歷者即可申請，本周二（9日）截止。

香港郵政回覆《香港01》查詢時指，共接獲逾千份應徵申請，計劃於本月內展開面試程序，以便安排成功申請者盡快上任。實際數目則視乎合適申請人數目及運作需要而定。



郵政署聘請總務助理，負責檢查進入郵局的人有否使用「安心出行」。（資料圖片）

郵政署上周三（3日）發布聘請總務助理公告，該助理職位有5項職責，包括檢查進入香港郵政處所人士是否使用「安心出行」、協助公眾使用「安心出行」，處理和核實記錄表格等。

助理時薪為72元，每周工作27至44小時。工作時間為周一至五朝9晚6，周六則由早上9時至下午1時。入職條件只需要完成中四學業，或具同等學歷；並熟悉操作電腦，及掌握中文和英文文書處理工作。獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期3個月。

工作內容：



(1) 檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」流動應用程式；

(2) 為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援；

(3) 協助櫃位人員處理和核實訂明的記錄表格；

(4) 協助管理郵政局公眾大堂等的排隊情況和解答顧客查詢；以及

(5) 執行其他由上司委派的工作。



郵政署聘請總務助理檢查「安心出行」。（網站截圖）

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