辭職後被拒發還墊付開支　前區議員：民政處曾解釋任內款項可申領

整場區議員宣誓風波，先後導致300幾名區議員辭職或離任。今年7月辭任荃灣區議員的陳劍琴，昨晚（15日）在社交網站公開表示，民政處拒絕發還她預支、在任內產生的地區服務開支。她透露，正等待發還的金額約6萬元，未知最終有多少可以順利取回。



陳指由辭職到生效僅一、兩天時間，惟不少任內開支都待離任才收到帳單，故當時已就此查詢發還安排，其後獲回覆指不論支付日期，只要開支是任期內產生就可以申領發還。惟現時卻改口「在任期間付款」，批評當局利用行政程序作打壓。



荃灣區議員陳劍琴在荃灣廣場對開派發防炎包。 （資料圖片）

引述處方改口風 指後來支付的任期內恒常營運開支也不能發還

陳劍琴表示，這些議辦營運開支包括最後一期印刷費、水電費、電話費、上網費等等，都是在任內產生。但因為部份固定開支是以月份作總結，所以發出付款通知之時，她已經離任。現時，處方突然改口風，指開支「必須要在在任期間付款才可以申請發還開支」，否則「即使後來支付的金額是用在支付在任期間的恆常營運開支，也一併不能申請發還。」

陳指自己由7月11日離任，至今已四個月，形容民政處「壓下來的行政手段繼續令人多番折騰。」