民主黨郭天立遭DQ後離港　盼去留同珍重、約定再見︱區議員宣誓

早前宣誓後被DQ的民主黨、九龍城前區議員郭天立，今日（13日）宣布稍早前已經離開香港，解釋是基於個人原因，他說沒資格自稱「流亡海外」：「只是暫時旅居海外，歸期不定。」



郭天立離港前接受傳媒訪問，指「香港已經係思想有罪嘅地方，已失去不表態的自由」，認為被DQ是「政權發動嘅政變」，離開是因為不想受束縛。



郭天立稍早前已經離開香港，解釋是基於個人原因，「暫時旅居海外，歸期不定。」（郭天立Facebook）

郭天立以「暫別香港」在社交網站發帖，形容離開是沉重決定，「在未來的日子，我會暫別政治工作，遠離紛爭，同時好好裝備自己，繼續銘記香港人的身分，磊落做人，毋忘初衷，堅守自己的信念。」

他稱作為離開的人，沒資格對留下的人指指點點，也沒資格在舊戰友受盡牢獄之苦之際、以自由之軀說些什麼。寄語港人無論留下或離開都要珍重，後會有期：「終有一天，我們必定會在香港再次相見。說了再見，約定再見，就會再見。」

宣誓DQ後遭追討實報實銷開支

郭天立在宣誓無效後，曾接獲署方信函，指他任內申領的議辦營運開支，因離任超出了按比例可領取額度，料須退還約10萬元。郭天立當時指，有關開支全為實報實銷、用於公務，認為追討不合理。

對於早前民主黨內部就參選立法會出現歧見，元老李華明表態，若該黨不參選，他本人會退黨。郭天立曾反嗆，著李華明「安心養老，賣你嘅喜得佳啦」，諷刺他生意上與建制有來往：「咪推啲芝士腸，推啲牛丸岀嚟參選。」