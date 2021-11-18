漁護署捕殺7野豬　方龍飛批趕盡殺盡　陳智思：繁殖快不能再容忍

漁護署昨晚（18日）在黃竹坑深灣道以食物誘野豬現身，再射麻醉槍捕殺7隻野豬，做法引起外界爭議。已參選港島西的離島區議員方龍飛表示，政府誘殺野的做法趕盡殺盡，他強調政府應該管理而非殺害野豬，建議在捕捉野豬後絕育，並將牠們放至偏遠地方。

行政會議召集人陳智思認為，野豬出沒的情況已由「滋擾」變成公共衞生問題，關鍵在於「繁殖率咁高，今日再唔做嘢，呢個問題會愈來愈嚴重。」他承認以往對野豬採取容忍政策，但已無法應付野豬的繁殖，現時必須改收變，但承認「總有改善空間」。



方龍飛表示，政府以食物誘殺野豬做法非常有問題，強調政府應該管理而非殺害牠們。他建議，政府捕捉野豬後應為牠們絕育，並將野豬放至偏遠地方圈養。方龍飛認為，人類都應負上責任，不應只將問題嫁禍在野豬身上。港島東參選人潘焯鴻則表示，港府行為令人憤慨，質疑以麵包引誘捕殺是否違反保護動物的相關公約，又會否增加野豬對人類的戒心和攻擊性。

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民主黨批無視「絕育、放回」成果

民主黨南區團隊昨晚發聲明，譴責漁護署誘殺野豬，團隊指漁護署先以麵包引誘野豬，注射麻醉藥後再以藥物殺死，過程及方式極不人道，要求政府立即停止此做法，並重新思考如何處理人豬關係，同時呼籲市民立即停止餵飼野豬。

團隊指，過去多屆南區區議會一直強調「絕育、放回」的對策，而近年漁護署亦在南區，特別是赤柱一帶加強捕捉再絕育的行動，最近一次上月20日於香港仔進行。團隊認為相隔不足一個月即改變成捕殺野豬，與警員受襲有明顯直接關係，同時無視「絕育、放回」的多年成果。

團隊又引用前年立法會財委會的文件，指2018至2019年野豬發現數字增幅明顯放緩，如要改變政策，應具體指出過往政策失當之處。而自2016年起，政府每年都收到野豬傷人報告，質疑為何到最近警員受襲後才立即改變政策。

袁嘉蔚：人豬有合適距離可共存

前南區區議員袁嘉蔚上周六（13日）從獄中寫信今日公開，指人類發展土地把其他生物趕走，動物唯有走到別處覓食，同時有人不斷在市區餵食，打破本身的社區共存模式，最終令野豬受害。

她表示，南區有不少野豬出沒，與街坊見慣見熟，其實不主動餵食和挑釁，野豬與人類有合適距離是可以共存。她又指以往與漁護署多次溝通和合作是正面和順暢，進行絕育手術時專業細心，前線工作人員亦向區議員解釋和提供協助。

陳智思承認，以往對野豬採取容忍政策，但已無法應付野豬的繁殖，現時必須改收變，但承認「總有改善空間」。（資料圖片）

陳智思：屢接野豬投訴 須針對繁殖問題

陳智思今（18日）出席活動時表示，自己及政府近年都接獲很多投訴，認為野豬問題已經影響到民生，舉例有駕駛者反映路上遇野豬，指分分鐘可以導致車禍。

已報名參選港島西的還有新民黨葉劉淑儀、民建聯陳學鋒；已報名港島東的還有新民黨廖添誠、工聯會吳秋北和民建聯梁熙。