立法會選舉｜黃梓謙探訪基層　倡收緊防疫措施並設疫苗護照

全國港澳研究會理事黃梓謙於今屆立法會角逐選委會界別議席，已展開拉票活動，今早（19日）先到新界社團聯會介紹政綱，並聆聽包括土地、房屋及交通等議題的意見，其後再與全國人大代表、九龍社團聯會永遠會長陳振彬和民建聯洪錦鉉到寶達邨探訪公屋戶及擺街站。



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九龍東診所預約常爆滿 長者看病難

黃梓謙表示，今天探訪的家庭各有困難，有老人家年事已高，健康欠佳，需要依靠綜援生活。亦有年輕家庭無力負擔自置居所，要與父母同住。

香港醫療人手不足，黃梓謙表示長者每天都要面對輪候時間長的問題，九龍東診所預約經常爆滿，有時要遠赴將軍澳看「街症」。

倡大範圍強制安心出行 與健康碼接軌

香港每日仍有零星輸入個案，防疫措施未能放寬。黃梓謙認為要強制使用「安心出行」的範圍，涵蓋食肆和大型公眾場所，另外「安心出行」要盡快與內地「健康碼」系統接軌。此外，黃亦建議盡快設立「疫苗護照」，規定市民需接種疫苗才可進出政府設施、餐飲食處所及公眾場所。其他防疫措施方面，亦應收緊機場、客貨機機組人員，以至海空貨運的檢疫要求，包括取消免檢疫安排、增加檢測次數，減低免檢疫人士引發社區爆發風險。

黃梓謙提到，陳振彬建議要謹慎處理各方意見，找出雙方平衡點及大家滿意的方案。而洪錦鉉與黃的屋邨重推租置計劃的看法十分相近，認為可參考新加坡的「組屋政策」，長遠推行置業主導的公營房屋政策，資助市民自置居所提高比率，以「租購並舉」，即挑選適合地區，重推公屋單位可租可買的租置計劃；「房住不炒」即完全分隔公屋置業與私人市場，前者由政府支援，後者可以自由流通。

黃梓謙參選選委會界別。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。