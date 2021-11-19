立法會選舉︱153名參選人獲確認資格　醫衞界劉子進受僱政府被DQ

立法會換屆選舉提名期上周結束，共154人報名參選，競逐90個議席。距離投票日一個月，候選人資格審查委員會今（19日）確認當中153人的參選資格，唯一被裁定不符參選資格的是功能組別醫療衞生界、護協中委劉子進，原因是他受僱於政府部門、擔任兼職工作，根據《立法會條例》屬「訂明的公職人員」而喪失資格。



身兼委員會主席的政務司司長李家超表示，入閘的候選人來自不同政治光譜，可見完善選舉制度「不是要搞清一色」，參選人不論背景，審核資格的標準都是一致，一視同仁，過程公平、公正，令到反對者對於新選制的抹黑及歪理不攻自破。



劉子進因受僱政府不符參選資格

選舉下月19日舉行，資審會是參選人爭取五大界別選委提名後的第二關，通過確認資格就正式展開競選工程。今次通過審查的有153人，當中35人參選地方選區，67人功能界別，51人選委會界別，分別競逐20、30及40個議席。而功能組別的醫療衞生界，報名參選人劉子進，因受僱於政府部門而被裁定不符合資格。

根據《立法會條例》第39條，任何人如屬訂明的公職人員，即喪失在選舉中獲提名為候選人及當選為議員的資格，這些公職人員是指，受僱於政府部門或政策局的人，且不論該職位屬永久或臨時性質。

劉子進（網上圖片）

李家超：入閘者有非建制派 不搞清一色

今次立法會選舉是新制下首場，除了「入閘」要取得選委提名，也要經資審會確認擁護基本法及效忠特區政府，門檻提高。李家超強調通過審查的候選人持不同政治理念，在記者會逐一細數背景：「包括建制派、非建制派，獨立人士，亦都有來自不同背景、不同階層的候選人，有爭取連任的立法會議員，現任區議員，也有學術界、商界、專業人士和工會代表，宗教界人士、校長以及基層工人等等。」

他說候選人很多是首次參選，不乏年青新面孔，反映新選制符合均衡參與及廣泛代表性，證明不是要搞清一色，強調參選人不論任何背景，審核標準一致。而過程中，資審會須整理大量資料，現時公布結果，已比法定兩星期審查時間縮短一半，有助候選人展開競選工作。

立法會任期始於元旦 明年1.11首次開會議

李家超指，政府會全力辦好選舉，在投票日動員逾3.6萬人工作，屆時會開放逾620個票站、以及一個選委會界別專用票站，呼籲選民踴躍投票。

政府今日亦刊憲，由特首會同行政會議指明，新一屆任期由明年1月1日開始，而首次會議同月11日召開。

醫療衛生界功能界別撇除劉子進，有五名入閘候選人，包括陳永光、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢及陳子中。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

▼▼入閘候選人全名單▼▼

地區直選候選人（每區兩席）：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

九龍東：鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）、陳進雄（民主思路）、胡健華、李嘉欣

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰

九龍西：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）、馮檢基

新界北：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（獨立）、張欣宇（香港新方向）、曾麗文

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界西北：周浩鼎（民建聯、新社聯）、田北辰（實政圓桌）、黃俊瑯（新思維）

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

功能界別候選人：

鄉議局（1席）：劉業強（經民聯）、莫錦貴（鄉議局）

漁農界（1席）：何俊賢（民建聯）、楊上進

保險界（1席）：陳健波、陳照男

航運交通界（1席）：易志明（自由黨）、陳宗彝

教育界（1席）：林日豐、朱國強（教聯會）、丁健華（香港幼稚園教育專業交流協會）、文詩詠（獨立）、林泳施

法律界（1席）：林新強、陳曉鋒

會計界（1席）：黃俊碩（民建聯）、文思怡、黃宏泰、翁健

醫療衞生界（1席）：陳永光（民建聯）、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢、陳子中

工程界（1席）：盧偉國（經民聯）、黃偉信

建築、測量、都市規劃及園境界（1席）：謝偉銓、陳澤斌

勞工界（3席）：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）、李廣宇

社會福利界（1席）：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪

地產及建造界（1席）：趙式浩、龍漢標

旅遊界（1席）：姚柏良、馬軼超（獨立）

商界（第一）（1席）：林健鋒（經民聯）、姚逸明

商界（第二）（1席）：廖長江、葉永成

商界（第三）（1席）：游偉光、嚴剛

工業界（第一）（1席）：梁日昌（自由黨）、梁君彥（經民聯）

工業界（第二）（1席）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛

金融界（1席）：陳振英、陳志輝

金融服務界（1席）：李惟宏、張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界（1席）：蘇惠良、霍啟剛

進出口界（1席）：黃英豪（民建聯）、李志峰

紡織及製衣界（1席）：陳祖恒、鍾國斌（自由黨）

批發及零售界（1席）：邵家輝（自由黨）、林至穎

科技創新界（1席）：邱達根、吳池力

飲食界（1席）：張宇人（自由黨）、徐汶緯

人大政協及全國性團體代表界別（1席）：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）

選委會界別候選人（共40席）：

民建聯：林琳、陳仲尼、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇

新民黨：陳家珮、容海恩、黎棟國

工聯會：黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟

獨立或無申報政治聯繫：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏、陳沛良、林智遠、陳凱欣、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思、蘇長榮、吳宏偉