林鄭月娥：中環街市雖是市建局遲交的成績表　但今日畀100分滿分

擁逾八十年歷史的中環街市，丟空十多年、經歷數年修復工程後，早前完成活化並重新開放。特首林鄭月娥今日（19日）出席市區重建局20周年慶典時表示，中環街市是市建局「遲交的成績表」，但會給予這項目滿分，又稱她當初在政府力排眾議爭取保留中環街市，至今最終達成「城中綠洲」的願景。

林鄭月娥指，未來市區更新工作艱巨，需要加快重建步伐，她已邀請市建局在荃灣和深水埗舊區展開地區規劃研究，以確定更新方案。



特首林鄭月娥出席市區重建局20周年慶典時表示，中環街市是市建局「遲交的成績表」，但給予這項目滿分，她稱當初政府力排眾議爭取保留中環街市，至今終達成「城中綠洲」的願景。（余俊亮攝）

林鄭：09年力排眾議爭取保留中環街市

林鄭月娥稱，中環街市是市建局一張「遲交的成績表」，「遲咗好多，但我今日會畀成績100分滿分。」她指2009年她出任發展局局長期間公布「保育中環」項目，其中一個重要項目是中環街市，「當時我係政府入面力排眾議，爭取保留中環街市，而且果斷放入《施政報告》，令呢塊甲級商業用地係勾地表入面抽返出嚟。」

她說，目前中環街市「城中綠洲」願景終於實現，由8月開放至今，有300萬人次到訪，反映項目深受香港市民歡迎，認為未來可與大館、元創方等發揮協同效應。

林鄭稱，中環街市「城中綠洲」願景終於實現，由8月開放至今，有300萬人次到訪，反映項目深受香港市民歡迎。(何家達攝)

未來市區更新工作艱巨 須加快舊區重建

林鄭月娥指，未來市區更新工作仍然艱巨，本港樓齡達50年的私人樓宇有8,600棟，加上5,000多棟「三無」大廈有日久失修問題，需要加快重建步伐。她稱，她已邀請市建局在荃灣和深水埗舊區展開地區規劃研究，以確定更新方案。她鼓勵市建局以前瞻性思維，繼績以社區為本、以人為本進行市區更新。

她指出，市建局過去20年工作成效有目共睹，至今推行超過70個市區更新活化舊區項目，提供約2.4萬個新建住宅單位，不少項目成為城市地標，包括荃新天地和觀塘市中心。另外項目推展形式不斷進步，由過往項目主導變成規劃主導，藉重建契機改善區內交通、行人設施及綠化休憩空間，項目更具規劃效益。