林鄭月娥：有組織以預設問題收集市民法治看法　難免較主觀

香港律師會今日（19日）舉辦「法律周30周年」開幕禮，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、終審法院首席法官張舉能等人出席。林鄭月娥致辭時表示，香港法治情況備受認同，但留意到近日有組織對香港法治情況進行問卷調查，以預設問題收集意見，難免較為主觀，律政司已設立專項法治數據庫，以客觀數據助大眾理解香港法治情況。



張舉能說，若市民對法治沒有信心，有可能用法律以外不適當甚至不合法的方式，處理與他人或政府之間的糾紛，損害法治。他稱，市民對法治信任建基於了解，法律界有需要提高大眾對法律的認知。



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林鄭：律政司已啟動專項法治數據庫

林鄭月娥稱，根據世界銀行集團的世界管治指標，香港法治指標由1996年只有69.85分升至2020年91.83分，自2003年起一直維持90分以上，可見香港的法治情況備受認同。

她說，留意到近年坊間有不同組織對香港法治情況作問卷調查和報告，一般以預設問題收集受訪者意見，作為制訂報告的基礎，難免較為主觀。她指，律政司本月初已啟動專項法治數據庫，會以客觀數據，協助大眾清晰理解香港法治實踐情況，並在有需要時作出改善，令香港法治更臻完善。

張舉能稱若市民對法治無信心 或以其他方法處理糾紛

張舉能表示，法治是香港賴以成功的基礎，基本法香港法治基礎，司法機構使命是維持司法機構的獨立及至高的專業水平，以維護法治、保障個人權利及自由，及取得香港及其他地方人士對香港司法制度的信任。

他指，司法獨立是法治的重要一環，《基本法》訂明香港法院獨立審判，不受任何干涉，故此任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違法治精神，應受到嚴厲譴責。

他說，社會對法律和司法制度的信心，對於維護法治是不可或缺的，若市民對法治沒有信心，便有可能用法律以外不適當甚至不合法的方式，處理與他人或政府之間的糾紛，法治因而受損。

律師會會長陳澤銘致辭時表示，過去兩年半，香港法治受到很大挑戰，律師會盡能力維持香港法治，義不容辭在適當時候捍衛司法獨立和法治。