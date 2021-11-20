尋民主黨支持須答23條立場　隨時觸DQ紅線　非建制拒正面表態

立法會換屆選舉12月19日舉行，未有派員參選的民主黨早前接獲幾名「非建制派」候選人尋求支持。民主黨昨日（19日）向尋求該黨、或個別黨員支持的候選人發出問卷。參選港島東的潘焯鴻、新界西南劉卓裕及社福界狄志遠確認收到問卷。



問卷設有9條開放式問題，當中較為敏感的問題，是要求候選人回答立法會未經普選產生前，《基本法》第23條應否立法。本身是荃灣區議員的劉卓裕重申其政治立場，自2019年從政以來從沒改變，但追問下拒絕清晰交代立場。



翻查資料，去年4月荃灣區議會大比數通過「在香港未落實真普選之前，反對基本法第23條以任何方式通過」。劉事後在社交網站帖文，批評表決時全體官員離席，認為是禮崩樂壞、政府自我羞辱。《香港01》追問當時投下支持抑或反對票，他僅回應指「記不起」。但該區時任民主派議員陳劍琴則確認，劉當天在場舉手投了贊成票。民主黨中人則指，如果候選人對議題含糊其辭，「好難就咁畀佢過骨。」



問卷要求在政治民生議題表述立場

據了解，問卷長達6頁，要求爭取該黨支持的候選人交代政綱、曾加入及現時所屬的團體、以及獲得的選委提名，而核心部分是要求在9個議題表述立場，包括是否支持以開放提名方式落實普選特首、警權是否過大、對反修例的看法，以至於在明日大嶼、假新聞、丁權及限聚令等時事議題的立場。

民主黨限他們7天內回覆，逾期視作放棄論，收妥回覆後，中委會將召開特別會議討論，以簡單多數表決是否容許黨員支持個別候選人。

23條立場隨時越紅線 無人有明確立場

其中一條問題牽涉23條立法，候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超早前接受港台訪問，指過去有議員要求政府保證任內不立23條，認為有關言論明顯違反《基本法》，是不符合真誠擁護《基本法》及效忠特區的實例。據悉，民主黨的問卷清晰問到，立法會未經普選產生前，第23條應否立法，令到爭取支持的候選人進退維谷。《香港01》就此向幾名「非建制派」查詢。

潘焯鴻回應指，23條立法必須經公眾諮詢，要視乎草案內容及市民意見可決定是否支持；至於應否在落實普選後才立法，他說正和團隊研究。狄志遠則稱會認真處理，由於目前正忙於籌備選舉，會交予該黨總幹事陳家偉處理答覆。

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曾反對普選前立23條 劉卓裕今稱唔記得

劉卓裕對於23條立法及普選特首等議題，表明立場自2019年參政以來從無改變，希望打破建制派一言堂，以反映民意為己任。然而，對於23條須否待普選議會後才立法，他同潘、狄兩人一樣拒絕正面回答。不過，劉卓裕所屬荃灣區議會去年4月，在民主陣營主導下大比數通過反對真普選前以任何形式通過23條。劉在追問下，表示不記得當時投贊成抑或反對票。

翻查資料，該動議引起區議會及民政事務處爭議，民政事務處專員因反對討論相關動議、拉隊離場，會議紀錄及錄音未有表決資料。翻查報道，動議在會議尾段獲大比數通過，其中一名動議人、民主派時任區議員陳劍琴，特意翻查照片求證，指當時整個民主陣營，包括劉卓裕都一致通過該決議，「除咗工聯會、鄉事派，唔同嘅議題，我哋都係同一決定。」

劉卓裕決議通過當日，也在社交網站發帖批評民政事務處拉隊離場，認為做法彰顯不義，形容「林鄭政府不顧民選議員，不理規則。」

民主黨中人：含糊其辭難畀佢過骨

民主黨中人表示，中委會將審視相關候選人的立場，與民主黨「唔偏離太遠都可以接受」，而該黨一直認為，全面普選後才是有利23條立法的社會環境。該人表示，黨內對於是否開綠燈支持相關候選人「一半半，都無話揸得特別緊」，但如果很多答案都模稜兩可就一定有保留。他說黨內始終有顧慮，擔心如果相關人士真是當選，「入到議會好似有民主黨加持」，不排除有中委「點都投反對」；同樣也有人表明支持，覺得「如果理念唔相差太遠，都唔應該阻撓。」

該人表示，黨外人尋求民主黨支持的機制過往一直存在，如前黨員范國威2018年新界東補選，也是循這套機制獲民主黨支持。不過他強調即使通過，亦非傾全黨之力助選，相關人士須自行爭取個別黨員助選，「通過只係開咗綠燈。」

劉卓裕。（資料圖片）

地區人士質疑劉卓裕立場含糊

有地區人士特別提到劉卓裕，對他的回覆感到可笑，「佢一路都係咁含糊」，指劉反修例期間加入民主派組織「荃民議政」，當選後不久便退出，形容他打着民主派旗號，「今次參選係露埋底。」

狄志遠則稱，主要尋求民主黨前立法會議員李華明支持，而非整個民主黨支持，又說暫未尋求其他民主派支持，「可能下一步會」。參選新界東南的蔡明禧及九龍中的譚香文，則未有回覆查詢。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。