李家超：假新聞優先考慮「管理」　關注23條未必夠用

新一屆立法會循新制度產生，直選、功能組別及選委會界別，將分別產生20、30及40個議席。政務司司長李家超接受香港電台訪問，指新選制引入良性競爭，參選人將「鬥政綱，唔係以前鬥破壞、鬥抹黑」，選舉文化也會變得理性及高質量。愛國者治港原則下，議員除了代表所屬界別利益，相信會更願意妥協或取捨，共同為香港整體利益做事。



李家超提到《基本法》第23條立法，指過去有議員荒謬到「問政府，保唔保證到本屆政府唔立23條。」身兼候選人資格審查委員會主席的李家超指，這種言論明顯違反《基本法》，並非真誠擁護《基本法》及效忠特區。



料議會板塊變得複雜 愛國者治港下能辦事

李家超相信，新選制產生的議員將「做到嘢」，一如以往代表所屬界別利益，但因為「愛國者治港」這個共同理念，會妥協或取捨，繼而共同解決問題。而議會政治格局也會大變，「以往主要有幾個大黨，簡單而言有六個板塊，（政府）主要針對六個板塊去解說，大家探討問題」，但將來政治板塊會進一步分裂，不同議員的立場、看事物的方法、代表的利益，以至個人風格都會更加複雜，「唔係六大板塊咁簡單」，相信會與政府有新的化學作用及衝擊。

李家超說這些議員有大量「新手」，對議事規則、發言程序限制都不太熟悉，需時磨合，預料互相合作的公務員工作量會增加。李又指現時公務員團隊士氣不俗，尤其新制度下，公務員都希望可以做到事。

假新聞有兩大處理手段

作為政務司司長，李家超稱很多立法工作由他統籌督導，政府將於新一屆議會推動23條立法，認為社會已有共識需要立法，所以問題不在何時，而是立法內容「有無實質能力處理國家安全風險的問題，夠唔夠用、管唔管用，同達唔達到目的。」他重申，立法會以普通法形式進行，將研究法律及參考其他國家做法。

至於就假新聞作法律研究，李家超指主要有兩大處理手段，立法「刑事化」是其中一個方法，但他個人認為應優先考慮以「管理」手段處理。參照外國例子，「管理」措施包括「如果認為它是一啲虛假訊息、或者對社會有破壞，便會要求移除。」李家超稱過程設有申辯制度，「但（流程）要好快，因為訊息千變萬化，特別媒體一出就係出咗。」

這類「管理」措施還包括要求訊息發布者作出聲明，包括列明「訊息未經求證及查證」等。李家超指，政府未決定用何種方式，其後會有諮詢；又認為業界應自訂一套自律、有公信力的守則，令從業員更專業化及達到社會期望。他重申，支持資訊在法律框架下自由發放，惟自由並不等同任意妄為。