立法會參選人爭取支持　民主黨今晚商議　羅健熙：難及時處理

多名參選立法會選舉的非建制派去信民主黨，爭取該黨容許黨員以個人身份方式支持參選，民主黨中央委員會今晚（17日）開會商討。

民主黨主席羅健熙表示，該黨約收到4至5個希望得到支持的請求，今晚將討論相關機制、個別人士是否值得支持、需要滿足民主黨那些條件等，強調黨內一直有此機制。他預料今晚未必有確切結果，因為需要候選人回應是否接受條件，才作考慮，若等下次中委會再處理，「可能嚟唔切（配合競選）」。



民主黨區議員袁海文指，留意到有人指參選是為了發聲，但他看不到有關人士過去1年有何發聲。（李澤彤攝）

候選人指參選為發聲 袁海文：看不到過去1年有發聲

羅健熙被問及如何看待非建制派向民主黨爭取支持，他稱自己難以定義何謂「非建制派」，舉例稱行政會議成員湯家驊都自稱「非建制派」。他強調未來投票結果，將反映這些人是否可以代表民主派，而市民亦可從這些人的往績，得知他們監督政府的能力。

民主黨區議員袁海文補充指，留意到有人指參選是為了發聲，但他看不到有關人士過去1年有何發聲。

民主黨資深成員李華明曾指，一旦民主黨阻止參選，即會退黨。羅健熙指，李目前最新的說法是已放下了那件事。（梁鵬威攝）

希望參選前黨友記得從政初衷

對於前黨友馮煒光、黃成智參選，羅健熙表示，個人與他們沒甚麼衝突，但希望他們記得為何加入民主黨，記得從政的初衷。

民主黨資深成員李華明曾揚言，一旦民主黨阻止參選，即會退黨。羅健熙指，李目前最新的說法是已放下了那件事，他希望李華明認同黨內有政治上的分歧屬正常，望大家多與黨內溝通，不管誰人也好，都不希望見到有人退黨，笑言希望李繼續放下退黨一事。