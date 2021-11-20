立法會選舉︱林鄭：港府正與內地敲定口岸投票安排　冀盡快公佈

立法會選舉將於12月19日舉行，候選人資格審查委員會早前已通過153名候選人的資格審查，各候選人亦已獲配候選人編號，並頻頻落區及拜訪各界選民。



行政長官林鄭月娥今日（20日）發表聲明，向資審會成員表示感謝，又指通過審查的候選人來自不同背景、抱有不同政見，曾經公開批評政府政策，「足見完善後的選舉制度具備包容多元的特徵」。她又表示，政府正與內地敲定口岸投票安排。



感謝資審會短時間進行大量工作

林鄭對由政務司司長李家超擔任主席的資審會，特別是3名非官守成員梁愛詩、范徐麗泰和劉遵義，在短時間內進行大量審查工作，表示衷心感謝。她指只要得到選民投票支持，每位候選人都有機會當選。

聲明稱，新選舉制度另一特色是「廣泛代表性和均衡參與」，指153名候選人的年齡、職業、背景等，「都比以往任何一屆選舉多元化」，又指完全沒有以往選舉出現的政治立場掛帥的競爭。林鄭希望候選人以政綱比拼，以務實態度爭取選民支持。

續督促選管會確保投票日安排順暢

12月19日為立法會選舉投票日，林鄭表示會繼續督促選管會在政部門全力支持和配合下，確保當天的安排順暢，不容有失。又指選管會已為工作人員舉行訓練，又安排實習環節和模擬情境，務求令工作流程確切無誤。

林鄭又表示，廉政公署當日會總動員處理涉嫌違法行為，而政制及內地事務局正與內地當局敲定讓身在內地的香港登記選民投票日當天在口岸投票的安排，並盡快公布詳情。