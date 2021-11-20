投票率混合計算？曾鈺成批神秘算式：數學上不成立︱立法會選舉

立法會選舉距離投票日不足一個月，新選制下傳統泛民絕跡，直選投票率備受關注，建制陣營相繼有人預測投票率不高，被指預先作期望管理。全國港澳研究會理事田飛龍，反建議投票率不應僅以直選衡量，應連同功能組別及選委界別，以加權方式計算出總投票率，預料以新算式，「總投票率」或逾四成。



立法會前主席曾鈺成批評，有關計算方法「數學上唔成立」，反問將不同組別及選區的投票率混算，「又用啲好神秘方法畀啲加權指數，田教授話出到嚟，估計百分之40左右，咁說明到啲咩？」他直言有關數字無意思，又質疑新算式計算的總投票率如何衡量高低。



選委界投票率若非百分百：會好詫異

曾鈺成今早（20日）出席活動後，說投票率計算應照舊，分別計算直選、功能組別，及重設的選委界別，認為結果會好清楚。他反而更關注選委界的投票率，指負責投選40個議席，是選委競選時已知的責任，「如果有選委不投票，我就好詫異」，斷言選委界投票率百分百「係理所當然！」

至於投票率的預測，曾鈺成承認，「完全可以估計到」今次選舉投票率不及以往，但會跌到幾低則「唔識估」。他認為有連串因素不能漠視，譬如選區重劃、多了議會及選舉新丁、以及競選工程時間較短等。

承認有選民因無反對派而棄投

被問及投票率跌，是否因為新選制下，候選人的政治光譜收窄。曾鈺成承認「有部分選民始終會揀所謂反對派、或者同特區政府敵對人士，係客觀存在。」他說沒了這些不符合愛國者條件的人，選民有可能因「無支持對象，所以唔投。」未來，政治光譜也只可以在滿足愛國者大前提下擴闊，「以後都應以此為標準。」