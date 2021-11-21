通關｜譚耀宗獲准赴京出席12月人大常委會：通關在望　初期設配額

全國人大常委譚耀宗今日（21日）表示，剛收到消息指自己獲准出席12月舉行的全國人大常委會會議，說明香港與內地通關在望，但未有具體時間表，期望政府嚴謹防控，實現通關。



本港10月現不明個案 譚耀宗曾被拒赴京

今年10月，譚耀宗原定赴京出席人大常委會會議，但起行前收到國家防疫控制辦公室通知，不批准他與3名列席的代表赴會，原因是香港出現一宗源頭不明的新冠病毒個案。

譚耀宗今日為民建聯港島東參選人梁熙站台，在柴灣市政大廈外舉行「要求盡快通關大行動街站」。譚耀宗見傳媒時表示，剛收到消息自己能出席12月在內地舉行的人大會議，說明香港內地通關在望。他稱雖然未有確切通關時間表，但相信港人同心協力做好防疫工作，政府更嚴謹防控，通關沒有大問題。

他提到中央昨（20日）派員來港考察，希望政府聽取相關部門的意見，盡快落實通關。他建議分階段通關，初期設立配額、分批申請，但提醒政府要做好前期籌劃，考慮完備一點，以免發生混亂。

立法會選舉12月舉行。（資料圖片）

邊境設票站 譚：方便選民兼提高投票率

此外，立法會選舉下月舉行，政府表示正與內地商討在關口設立投票站，譚耀宗認為大灣區有許多合資格選民，希望居內地港人能在指定地方投票回內地免隔離，望政府儘量安排，相信此安排會是件好事，能方便選民，提高投票率。至於有人憂慮口岸投票出現舞弊行為，譚耀宗相信有相應措施應對，投票安排將按香港法例嚴謹行事。

至於有參選人曾提及「光時」口號亦通資格審查，譚耀宗認為「紅線」與宣誓標準一致，相信資審會已小心謹慎考慮各參選人的資料背景，已評估過是否有牴觸。

立法會選舉港島東參選人包括吳秋北、廖添誠及潘卓鴻。立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。