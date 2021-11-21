通關｜港島東3建制齊擺街站促通關　吳秋北：要特別照顧4類人士

立法會選舉下月19日舉行，港島東區3名候選人，包括民建聯梁熙、工聯會吳秋北、新民黨廖添誠，今早（21日）均到太古站附近擺街站拉票。3人同促政府盡快落實通關，吳秋北強調要特別照顧跨境工作者、家庭、學童及就醫者，給予他們配額。



距離投票日不足一個月，多區候選人頻頻擺街站拉票。港島東候選人、工聯會會長吳秋今早擺站，促請政府盡快落實通關，黨友郭偉強、王國興等出席支持。

吳秋北指，初期通關配額應給予四類人士，分別為跨境工作者，如貨車司機；跨境家庭；跨境學童；及跨境就醫者，如部分長者需回港覆診。他認為這四類人需特別照顧，期望得到市民認同和支持，實現早日通關。

吳：支持口岸投票 助內地港人履行責任

提到口岸投票安排，吳秋北表示支持任何提高投票率的措施，指約50萬居內地港人均有公民投票權，希望能有有效措施助他們履行公民責任。他促請政府與內地政府對接，安排投票不用隔離，照顧所有市民的權益。

他另指，隨著提名期結束及確認候選人，選舉氣氛逐漸高漲，認為新制度下的選舉高效，「不會吵吵鬧鬧，不會有拉布」，呼籲市民「一定要出來投票」。

新民黨廖添訪落區拉票，獲黨友黎棟國撐場。（李澤彤攝）

新民黨廖添誠擺街站 黎棟國站台

港島東直選另一候選人、新民黨廖添誠亦於太古站外辦街站拉票，黨副主席黎棟國為他站台。廖添誠認為選舉氣氛良好，市民對其政綱感興趣，表示會爭取以最多票數贏得議席。他又稱不擔心街站遭破壞，會繼續努力告訴市民自己的政綱，盡力團結社區。

港島東選區參選人還有潘卓鴻。郭偉強、黎棟國為選委會界別參選人，參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。