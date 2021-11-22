通關｜工聯會倡為4類人預留配額　包括跨境家庭、有醫療需要港人

中港有望於下月局部通關，工聯會今日（22日）召開記者會，促請政府預留配額予4類人士，包括有醫療需要的港人、跨境家庭、跨境工作人士和跨境學童，又倡建立與內地健康碼的互認機制。



倡優化「安心出行」 以符合通關要求

工聯會會長吳秋北表示，內地防控措施嚴格，不少跨境貨車司機需要長時間在貨車內生活，路過家門而不入，對生理和心理健康構成影響。他說，香港需加強外防輸入的工作，並設有追蹤功能的健康碼，才可與內地防控措施對接。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，不分階層和社區的人士也希望通關，有不少行業因不能通關而大受影響，包括旅遊、會計、保險甚至設計業等，促請政府盡快通關，並按人道需要優先分配配額，體現社會關愛。

被問到近日政府擴大限制使用安心出行範圍，是否為了與內地健康碼對接，工聯會副會長、參選選委會界別的麥美娟稱，工聯會一向認為要優化安心出行，因沒有類似內地健康碼的程式，香港難以與內地聯防聯控，達到通關要求。至於私隱問題，麥美娟強調香港私隱條例完善，任何一個政府部門也需要遵守，「完全睇唔到點解有市民相信申請1萬蚊，去申請5千蚊消費券，但唔相信安心出行呢，都係同一個政府，同一套守則。」

她又稱，目前前往內地的人士要登記健康碼及行程碼，相信有需要的人自然會遵守有關規定，強調政府所作的措施也是便利市民出行。

港島東參選人包括吳秋北、新民黨廖添誠、民建聯梁熙及中科監察潘焯鴻。九龍東參選人包括鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華及李嘉欣。立法會選舉各界別參選人，請參閱《香港01》選舉網站。