田飛龍：立選投票率只計直選不公　應採新公式總和投票率或逾四成

距離立法會選舉一個月，建制陣營近日相繼預測直選投票率偏低，甚至徘徊兩、三成之間。全國港澳研究會理事田飛龍今日（18日）在報章撰文，指投票率高低不是選舉質量和社會認同度的直接指標，而只是「形式指標」，認為衡量民主的質量須結合選舉具體制度環境，以及選舉後果綜合評估。他舉例指，2016年立法會選舉和前年區議會選舉，投票率分別達58%及71%，卻產生極端本土派上台及「黑暴區議會」。



田飛龍又指，新選制是「混合代表制」，與地區直選的「形式代表制」相比，功能界別選舉和選委會界別選舉體現了「功能代表制」，故投票率不應只計算直選部分，而應覆蓋所有選舉範疇、以加權新公式計算，否則不能完整反映新選制的社會認同度、也不公平，如果考慮今次選舉的「總和投票率」，有機會超過四成。



田飛龍稱，投票率波動未必下行，歸因五個因素。（資料圖片／羅君豪攝）

田飛龍在《明報》撰文指，新選制代表了「一國兩制」的完整法理，和香港選民基礎之間存在落差，形容投票率波動正好受此影響。他稱不少人對「低投票率」產生迷思焦慮，對新選制的民主合法性產生疑問，反對派和外部勢力必然會用投票率攻擊新選制。

他提到，劉兆佳近日表示投票率可達三成，因新選制旨在扭轉香港亂局，故投票率偏低是必要代價。田認為此話意指香港民眾因對新選制「不買帳」，未能充分理解新制度的國家理性，故低投票率說明民意與新選制間的落差，作為「代價」存在，田飛龍認同這種說法。

劉兆佳近日表示預料投票率可達三成，因為新選制主要目的是扭轉香港亂局，投票率低是難以避免的代價。（資料圖片）

料投票率計及功能、選委界別或達四成

不過，田飛龍指自己有不同的解釋和預測，指計算投票率應覆蓋功能組別及選委會界別，再加權處理，以此計算，預料總和投票率存在超過四成的「上行」趨勢和空間。他又指經過《港區國安法》和新選制變革後，相信社會已一定程度消化了，選民未必固守既往立場；且經濟轉型與民生保障成為了治理主題，加上新選制下的競爭，有助選民走出「二元對立」，投票意欲未必如坊間預測般低。

田飛龍指，政治怨氣和泄憤心理顯然一時難以消除，而「愛國民主文化」也未能快速生成，認為必須一定時間和代價來承接，國家對香港民主再啟蒙的洗禮，達致真正的理性認知。正如劉兆佳教授所言，「低投票率」只是暫時性代價，與「選舉奪權」的極端代價相比，或許只是「兩害相權」的理性結果。