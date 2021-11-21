田飛龍倡混合計算投票率　葉國謙批自欺欺人：投票率應反映現實

全國港澳研究會理事田飛龍日前提出，以加權方式混合計算投票率，總和投票率或可達四成，但遭多名建制派反駁。行政會議成員、民建聯葉國謙今日（21日）不點名批評田的建議「無聊」、「自欺欺人」、「無意思」，強調投票率應反映現實。他估計，今屆地區直選投票率肯定較往年低，相信有三成左右。



田飛龍日前在建議，可將立法會選舉投票率作加權處理，混合地區直選、選委會，及功能組別的投票率一併計算。葉國謙接受查詢時批評有關言論是「自欺欺人」，指直選、功能界別一向是分開計算投票率，「混合計無意思，基數都唔同」。

他稱田飛龍作為學者有權提出意見，但直言「唔明白點解是話題，係三成、四成、五成投票率又點呢？」他又指，立法會選委會界別投票率可能達九成，地區直選則較過往低，分開計算更為恰當。

立法會選舉12月舉行。（資料圖片／李澤彤攝）

葉國謙：口岸投票無助拉高投票率

至於口岸投票安排，葉國謙認為對提高投票率幫助不大，估計到口岸投票的選民不多，對選舉結果亦影響不大。

田飛龍早前曾撰文指，新選舉制度下，中央想打造的是「賢能的愛國者」，而非橡皮圖章或「忠誠廢物」。葉國謙批評田的言論無禮貌、具侮辱性，使用的字眼非學者應採用的語言，更說「用上這樣的論述，可能別人也會覺得你是『廢柴學者』。」