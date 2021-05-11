殺校｜孫明揚母校香島道官立小學2024年停辦　三個年級學生須轉校

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-11 01:06

由教育局開辦的香港仔香島道官立小學，於上周三（5日）宣布因南區適齡學童的人口下降，區內小學學位供應充足，將於2024/25學年起停辦，結束70年歷史。校方指現時小三至小六學生可讀至小學畢業，未能在原校畢業的學生（現時小一及小二、以及9月入學小一新生），校方屆時將提供支援，以協助安排入讀同區學校。教育局解釋停辦決定考慮多方面因素，如政府資源運用、學額需求、官校整體發展需要等。

教育局決定再次「殺校」，香港仔香島道官立小學2024/25學年起停辦。（香島道官立小學Facebook圖片）

教育局解釋殺校：適齡小學生減少 學位供過於求

香島道官立小學上周三發出公告指，因應南區適齡入讀小學的人口持續下降，區內小學學位供應相當充裕，預計未來數年會超過適齡學童的需求。教育局經審慎考慮多方面的因素後，計劃有序地逐步停辦香島道官立小學。

公告又指，該校將於2022/23學年起，停止開辦小一班級，並於2024/25學年起停辦，即今日9月入學的小一生，將是該校末代學生。現時就讀小三至小六的學生，仍能留在原校完成小學教育。至於現時小一及小二學生、以及9月小一新生，到2023/24學，讀小三至小五，趕不切小六畢業，公告指教育局及校方屆時會與家長聯繫，提供支援以協助安排入讀同區學校。

香島道官立小學於上周三發出公告指，將於2022/23學年起，停止開辦小一班級，並於2024/25學年起停辦。（網上圖片）

孫明揚曾為母校校慶主禮

香島道官立小學創於1953年，到2024年結束時，歷史長達71年。著名校友不多，除了中西區區議會前議員陳捷貴外，尚有前教育局局長孫明揚。

前教育局局長孫明揚（中）參加母校香島道官立小學55周年校慶沽動。（香島道官立小學圖片)

校方稱教職員團隊在未來三個學年，將繼續為學生提供優質教育。官校教師屬公務員，教育局一貫會調到有空缺學校續教，毋須裁退。

教育局表示，因南區小學學位的供應遠超需求，該校將於2022/23學年起，不再參加小一入學統籌辦。局方又指，停辦的決定考慮多方面因素，如政府資源運用、學額需求、官校整體發展需要等。