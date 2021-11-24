消息：羅湖等3口岸設票站　公僕工會：有別常規票站料派票複雜

立法會選舉距離投票日不足一個月，為內地港人而設的邊境口岸票站初步敲定。據悉，因疫情封閉的羅湖、落馬洲以及蓮塘／香園圍三個口岸，將設立邊境。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭估計，每個口岸票站須安排至少過百人手，認為安排倉卒，獲指派的公務員必然來自其他區份。



他指，票站同事一般早上6點半就要報到，認為在確保內地港人投票權的同時，也要保證這些公務員可在所屬選區投到票，「佢哋一路做到晚黑10點，期間放飯兩個鐘，點可能返去（居住區份）投票？」



梁籌庭又指，到口岸票站投票的內地港人基本上是「無國界」，「原居（登記選區）可以係離島、九龍新界，選民名冊係按區，要篩返佢出嚟需要好多時間」，所以安排是有別於一般票站，即使不少公務員有票站工作經驗，但在口岸票站只能靠即場實戰，時間緊湊，就算有訓練也只是「口講一套」，相信運作上會很複雜。



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工會：公僕派往口岸票站「冇得揀」

梁籌庭指，暫時未有公務員接獲指派到口岸票站工作，相信當局會連同票站安排一併公布。今次投票日牽涉3.8萬人，他指今年自願報名到票站工作的公務員數目大減，也不似往年可自行揀選工作區份，「所以已經到第二輪，要迫部門交人，依家一定未達標、仲欠人」，估計稍後有公務員會直接收到通知，指派投票日須到口岸票站工作，「冇得揀，唔肯就紀律處分。」

梁籌庭指今年安排混亂，現時已收到多宗投訴，「有公務員住橫頭磡，派到去赤柱票站，直情係亂點鴛鴦譜。」而口岸票站更為偏遠，梁預料當局會安排專車接送，但強調要設法「畀返選舉權佢哋，由（早上）6點半直踩到（晚上）10點，係無可能投到票。」

三個擬設票站的口岸，在深圳市內都有鐵路直達。特首林鄭月娥早前預告，有意投票的內地港人須先登記，入境一投完票，須即時折返內地，期間會實施「閉環管理」。