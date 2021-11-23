多個封閉口岸設票站　投完須即返內地　林鄭否認催谷投票率

立法會選舉12月19日舉行，特首林鄭月娥今（23日）稱，屆時將設立幾個邊境口岸票站，供居內地港人回港投票。她說，投票過程「閉環式」進行，希望在口岸投票的人須預先登記，當日只可在票站逗留，投完後須馬上折返內地、可獲豁免檢疫。



政府期望本周內公布詳細安排，相信口岸票站一定會成事，林鄭強調口岸票站安排純屬一次性便利措施，與提升投票率無關，相信對投票率影響不大。



「閉環式」選民欲投票須先登記

林鄭月娥出席行會前表示，基本上沒有可能在12月19日前與內地正常通關，因此政府正積極研究方便身處內地的港人投票安排。林鄭月娥強調措施只是一次性特別計劃，而票站將設於已關閉的邊境管制站，避開仍有人員往來、仍在營運的管制站。她說，也是考慮到屆時要處理數量可多可少，所以投票者須預先登記，表明在哪一個口岸票站投票，冀本周內公布詳情。

她稱，在港人回內地須檢疫14天的問題上，中央很樂意幫忙，希望可豁免檢疫14天。她表示，投票過程將是「閉環式」，回港投票選民只可在票站逗留，不可進入社區，投完票後要馬上折返內地。

林鄭月娥強調有關安排純屬便利措施，與提升投票率無關，亦相信對投票率影響不大，「（回港選民）多極都唔會好多，所以唔會話影響得個投票率好犀利。」