英報告續指中國損港人權　外交部駐港公署：英方自身劣跡斑斑

英國外交發展部近日更新《人權與民主報告2020》，繼續將中國列為人權狀況惡化的國家，指新疆、西藏和香港存在嚴重人權問題，其中涉港部份提到《港區國安法》違反高度自治的承諾，有損港人的權利和自由。在香港，外交部駐港特派員公署今日（25日）發表聲明反駁，指香港形勢趨穩向好、民心思安，英方自身在人權問題上劣跡斑斑，敦促英方反躬自省，收起「教師爺」般的惺惺作態。



該報告於7月發表，近日稍作更新，其中涉港部份提到，英方持續關注香港的人權狀況，認為《港區國安法》違反高度自治的承諾，去年11月DQ在任民主派立法會議員，有違《中英聯合聲明》。其他例子包括有參選人因政治立場而被取消參選資格、有「全港最大型報章之一的老闆」（指壹傳媒創辦人黎智英）被捕：「透過『危害國安』的指控，令人自我審查、限制公民社會和抹殺言論自由。」

駐港公署反駁指：「隨著香港國安法的制定和特區選舉制度的完善，香港社會重歸秩序和穩定，市民重拾安寧和自由，香港迎來良政善治新篇章。英方罔顧香港形勢趨穩向好、民心思安的事實，肆意污衊抹黑特區政府依法施政，假借《中英聯合聲明》妄議香港人權和民主。」公署重申，隨着香港回歸及各項後續工作的完成，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢，對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。「英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏！」

發言人又提到：「英國自身在人權問題上劣跡斑斑，應該拿面鏡子好好照一照。其民眾生命權和健康權受到漠視，少數族裔生活狀況惡化，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再創新高，英軍更在阿富汗、伊拉克戰爭期間虐待傷害當地無辜平民，暴行累累。試問英國有何顏面以『教師爺』姿態對他國事務妄加評判，又有何資格督促他國履行英方自認為的國際義務？」

公署批評英方打著人權、民主旗號「抹黑香港形象、擾亂香港法治、唱衰香港發展的卑劣行徑」不得人心，敦促英方立即停止干預香港事務、干涉中國內政，「奉勸英方反躬自省，認真檢視自身在人權方面的斑斑劣跡，停止信口雌黃的荒唐謊言，停止欺世盜名的拙劣表演！」