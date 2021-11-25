葉劉林琳同收腐肉恐嚇信　自稱流亡台灣港人指葉劉撐殺野豬及參選

新民黨主席葉劉淑儀昨晚收到恐嚇信，該封來自台灣的恐嚇信內有一包腐肉，葉劉接受查詢指，自己今早已經報警處理，相信騷擾可能是針對選舉工程，「想我唔選」，又或者因為她曾批評過台獨。她表示，收信後一度擔心會否有炭疽菌，近日擺街站亦會小心。



有一名自稱流亡台灣的人士在社交平台Telegram承認責任，提到葉劉支持殺野豬及參選立法會。此人早前亦承認向金鐘高等法院及灣仔區域法院的法官寄信，信內有膠袋載著肉片及汁液，並貼出有關照片，稱該些肉片為過期牛肉。



此外，民建聯立法會參選人林琳今晚亦收到包裝相似的信件，警方到場檢查後表示事件與近日恐嚇法官的模式類同。林琳強烈譴責相關恐嚇行為卑鄙低劣。



葉劉淑儀接受查詢時指，自己昨晚完成街站並吃過晚飯回家後，晚上約9時檢閱每日的郵件，發現一封信件摸起來不像一般信件，故請家傭用剪刀小心剪開信，當中有一個膠袋，入面裝有類似痰液或其他東西，故報警處理，今朝落了口供。葉劉稱，該膠袋內的物體經警方檢驗，證實是腐肉。

葉劉表示，自己的地址及電話早已被公開，今次收到恐嚇信初時錯擔心會否有毒，例如炭疽菌。她表示，未來落街站亦要小心會否有危險，會多加留意，及找更多男義工陪同。

有自稱流亡台灣的人士在社交平台轉載《明報》的相關報道，並自稱承認責任，提到葉劉支持殺野豬及參選立法會。此人早前亦承認向金鐘高等法院及灣仔區域法院的法官寄信，信內有膠袋載著肉片及汁液，並貼出有關照片，稱該些肉片為過期牛肉。

民建聯選委界別參選人林琳晚上亦收相似信件

此外，民建聯立法會參選人林琳今晚亦收到包裝相似的信件。在與葉劉同樣黃色的信封內，亦有類似的腐肉袋。林琳收信後，未有即時打開該信函，並立即報警處理。民建聯方面指，警方到場檢查後，表示事件與近日恐嚇法官的模式類同。

林琳強烈譴責相關恐嚇行為卑鄙低劣，批評有別有用心人士以恐嚇方式，試圖讓她噤聲，料事件與近日她參選立法會選舉有關。她強調不會畏懼惡勢力。

港島西參選人還有獨立民主派方龍飛，以及民建聯陳學鋒。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。