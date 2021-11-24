法官接連收恐嚇信　司法機構加強法院大樓保安　包括派件前先檢視

司法機構今日（24日）表示，高度關注法官及司法人員近期接連受到恐嚇的事件，有關事件已交由警方處理。司法機構並推出四項措施加強法院大樓保安，包括要求香港郵政協助，在派遞前先檢視寄往各法院大樓的郵件，以便及早報警處理可疑郵件；在各法院大樓外的適當位置設立指定的郵件檢查站；提升對各法院大樓的警力和保安支援；以及提醒職員和保安人員須時刻保持警惕，以確保適時應對保安事故。

司法機構重申，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責。



高等法院和區域法院11月23日下午先後報案，指收到可疑信件，警方接報後派出爆炸品處理人員到場處理。（資料圖片）

司法機構表示，《基本法》清楚訂明，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權；香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉。司法機構重申，根據司法誓言，法官及司法人員須依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義，因此法官及司法人員審理每宗案件時，即使涉及任何富爭議的法例和社會事件，必須無所畏懼，獨立和專業地按照法律和法律原則作出判決，不論判決結果是否受歡迎或受抨擊。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

司法機構又指，不時檢視法院大樓的保安措施，以確保法官及司法人員、司法機構職員及其他法庭使用者的安全。終審法院大樓，以及高等法院、家事法庭及小額錢債審裁處各法庭樓層已實施保安檢查，有關措施將於今年年底推展至西九龍法院大樓。