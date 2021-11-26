譚香文籌選舉經費兩天才破蛋　眾籌過來人：冇反應再等應該都係咁

參選地方直選動輒需過百萬選舉經費，今屆非建制候選人絕多數都是獨立人士，傳統泛民政黨缺席，只有三人來自民主思路及新思維。有熟知政黨選舉運作的人透露，代表政黨出選，選舉開支部分會來自政黨捐獻，最多可佔近一半，認為今屆獨立出選的自稱「非建制」人士如非另有「水喉」，籌募經費確是一大難題。



出戰九龍中的譚香文前日發起眾籌，事隔兩日仍是零進帳，直至今日（26日）下午才有首兩筆合共1,000元的捐款進帳，《香港01》向她查詢，惟未獲回覆。另一來自港漂政團「香港新方向」的張欣宇同樣發起眾籌，獲不少政商界猛人支持的他，出選新界北，僅四天已籌得超過20萬元，捐款者數目達300人。



2016年代表公民黨參選立法會「超級區議會議席」的陳琬琛，是眾籌過來人，當時用了兩星期籌到80萬元，最終收到捐款高達160萬元。他憶述當年眾籌「一嚟就好多人支持」，認為「如果一段時間冇反應，再等應該都係咁」，相信最終籌到的金額不會理想。



陳琬琛：眾籌最關鍵是群眾基礎

陳琬琛當年的選舉經費，由太太二百多萬元公積金先墊支，到投票前兩天，因為在民調中落後其他民主派候選人，宣布棄選以集中票源給戰友。最終因得票率不足法定要求，連選舉按金都未能取回。其後，公民黨為他發起網上眾籌，最終籌得160萬元。

陳琬琛憶述，當時眾籌一啟動短時間內已獲很多人響應，「完全係自發，佢哋（支持者）出盡力，啲街坊不停話支持，好感動。」他稱開頭是很緊要，而關鍵是有街坊支持的基礎，自己沒太多宣傳，「都係其他人發起。」他指選舉需要的開支數目不小，依稀記得當年用了逾300萬元，主要都是靠自己，而公民黨給予的捐贈約佔一成。對於今屆獨立出選的非建制派會否更難籌款，他就拒絕評論。

潘焯鴻擬眾籌：相信唔會得$0

另一個非建制派、參選港島東的中科監察主席潘焯鴻，接受《香港01》查詢時指，目前選舉經費由個人墊支，正籌備發起眾籌，未有定下目標，但相信自己「唔會得0蚊」。他又指眾籌金額多少或與選舉氣氛有關，部分選區氣氛較冷淡，不過港島東選區氣氛不俗，候選人多擺街站，亦有街坊由原本態度冷淡開始變得熟絡。

民主思路分別派陳進雄及黃穎灝，出選九龍東及新界東北。召集人湯家驊相信每人需至少100萬元預算開支，惟民主思路屬智庫，不會直接贊助選舉開支，只會幫手找捐款，笑言是提名後第二關，希望可以減輕候選人一半開支負擔，「唔係咁容易，但係都尚可。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。