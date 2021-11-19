譚香文入閘︱劉兆佳料已保證推翻舊立場　譚耀宗：當選再犯隨時DQ

距離立法會投票日剩下一個月，資審會確認153人候選名單，十幾名被視為「非建制派」的參選人全數「入閘」，包括參選九龍中直選議席的前人力成員譚香文。譚香文曾多次在社交網站貼出「光復香港、時代革命」口號、甚至公開叫喊口號，而這些都是過往有區議員遭DQ的理據。



資審會主席、政務司司長李家超今（19日）在記者會被多番追問時，解釋每宗個案都有其獨特事實與環境，無法比較。全國港澳研究會副會長劉兆佳則相信，譚香文在爭取選委提名及資審過程中，或已作出了確實及鄭重保證，願意推翻過去立場，表明不認同某口號等。



劉兆佳表示，參選人須成功取得各界別選委提名，尤其第五界別選委，來自全國人大政協及全國性團體。他們在給予提名時非常謹慎，「會確保參選人唔再重覆錯誤嘅行為」，參選人也變相獲得這些提名選委的背書。



李家超公布153名參選人獲確認資格。（王海圖攝）

綜合考慮有關人士以前做的行為、所發表的言論等，也要考慮行為或事情發生在甚麼時候，那時適用的法律是甚麼，而有關法律有沒有追溯期等，但標準是很清晰的，就是判斷他是不是符合「效忠」且「擁護」這兩個法定要求和條件。 候選人資格審查委員會主席、政務司司長 李家超

翻查資料，譚香文在前年反修例期間，到去年多次在社交網站提到「光復香港、時代革命」口號，更曾在受訪時叫過口號。其後《港區國安法》實施，到今年9月區議員陸續宣誓，多人被當局援引社交網站舊帖文和照片，證明曾發表該口號訊息，而不被信納擁護《基本法》及效忠特區，最終被DQ。

與DQ區議員標準有別？譚耀宗：無輕重之別

如今，標準是否有變？李家超在被追問下，指每宗個案都有獨特的事實及環境，不能一概而論。譚香文本身是黃大仙區議員，9月底宣誓後獲民政事務局局長徐英偉確認有效。選委會第五界別成員之一、全國人大常委譚耀宗指，留意到社會對某些參選人抱有懷疑，但相信資審會「睇過晒有關資料」，是依法實事求是作出決定。

譚耀宗指，譚香文在區議員宣誓時，當局已作過詳細考慮，「包括嗰段片已經考慮過一次」，認為即使今次由資審會及政務司司長李家超負責，審查過程亦會一樣，「無話邊個重（手）啲，邊個輕（手）啲。」他認為，當局只是根據所掌握的事實及法例作審查。

劉兆佳：低調行事者鄭重保證後可放行

劉兆佳同樣不認為今次資審門檻較以往寬鬆，強調要滿足「愛國者」的要求「界線一定係緊」，只是按不同個案作出不同決定。對於與DQ區議員出現的「標準」落差，劉兆佳強調，每個個案情況不同，有些人可能過去作風低調、單獨行事，「口號嗌咗一兩次就無嗌」，並鄭重保證不會堅守過往的立場，因此就可成功「入閘」。

譚耀宗亦指，即使現時獲信納並確認參選資格，將來甚至當選成為立法會議員，「如果之後發現又再違反，都隨時可以DQ。」

譚香文在第五界別取得的選委提名，來自港區人大代表陳曼琪，以及其士集團周莉莉。九龍中參選人還有民建聯李慧琼及建制派楊永杰。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。