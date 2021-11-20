拆局︱區議員提光時被DQ　譚香文反成功出閘　政圈分析涉兩大考慮

立法會選舉下月舉行，候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超提前公布資格審查結果，10多名非建制派全部成功出閘，包括九龍中選區參選人譚香文。譚香文被質疑曾在社交平台貼出「光復香港、時代革命」口號，但仍能通過審查，李家超僅說是綜合考慮各項因素。



翻查資料，今年中政府去信區議員要求解釋，以判斷是否符合議員資格時，曾多次以「光時」口號質疑區議員立場，更曾指口號與「港獨」有關。為何譚香文今次可通過資格審查？政圈分析涉及兩大考慮。



譚香文是黃大仙區議員，參選立法會九龍中選區。（資料圖片）

李家超：綜合考慮各項資料和解釋

資格審查結果原定最遲26日公布，但李家超周五（19日）提前公布結果，據聞有建制高層向政府進言，希望盡快完成審查，以便利候選人展開宣傳工作。記者會焦點自然落在DQ一事，有記者問譚香文曾在社交平台貼出「光時」口號，為何仍能通過審查，李家超稱資審會在有需要時會要求候選人提供資料或作出解釋，收到資料後綜合考慮，包括資審會所掌握的所有材料，如當時環境情況、適用法律、候選人解釋是否合理等。李家超指，每一宗個案有其獨特事實及環境，不能與其他個案相比。

譚香文在2019年12月至2020年4月，最少5次於Facebook上載「光時」口號，而《港區國安法》在2020年6月30日實施，即該些貼文是在實施前張貼。

多名區議員被質疑國安法實施前貼光時口號

然而，近月民主派區議員被DQ前，民政局曾去信區議員，要求解釋「光時」口號含意，查詢內容包括《港區國安法》生效之前，甚至遠至2019年的貼文，並向多人稱局方認為「光時」具「港獨」含意。例如時任九龍區議員胡穗珊被指有貼文和圖片包含「光時」口號，民政局稱有「港獨」含意，胡穗珊則指內容是2020年7月1日前發佈，亦不認為有「港獨」含意。

九龍區議員朱江瑋被質疑2019年Facebook貼出辦公室照片掛有「光時」口號旗幟，朱江瑋指《港區國安法》實施後已將旗幟除下並刪除有關貼文。同為九龍區的郭天立曾表示，局方要為展示「光時」口號作解釋。

以正面及負面清單 判斷是否擁護基本法及效忠特區

特首林鄭月娥曾表示，《2021年公職條例》引入宣誓規定時，已詳列正面和負面清單，政制及內地事務局局長曾國衞在公佈該條例草案時，亦清楚列明正面和負面清單內容，並表示按此判斷公職人員是否符合擁護《基本法》及效忠特區的資格。而局方亦是以負面清單第三點「宣揚或支持『港獨』主張」，來質疑區議員「光時」口號不符資格。

值得留意的是區議員是否符合資格，並不是由資審會判斷，而是由民政局局長徐英偉決定，但資審會與民政局其實是以上述同一份正面及負面清單，來判定被審者是否符合資格。另外，李家超和譚香文都沒有透露，資審會有沒有就「光時」口號查詢或提出質疑。

陳曼琪被被建制派支持者批評提名譚香文，有政界中人認為只是一場小風波。（資料圖片）

政界中人：倘DQ變建制派自動當選

有政界中人直言，由譚香文提名期首日即取得足夠選委搶閘報名，已知她必定能通過資格審查，明顯是有「高人」引路，而提名譚香文的港區人大陳曼琪被建制派支持者批評，只是一場茶杯裏的小風波，事後多名建制重量級人士亦為陳曼琪護航。該人指，從結果而論，如果DQ譚香文或西貢區議會副主席蔡明禧，九龍中及新界東南選區將會各剩下兩名參選人，變相由建制派自動當選，相信並非當局所樂見。

另一個考慮是中央多次強調新選舉制度不是搞清一色，今次所有非建制派參選人都能成功出閘，可以向外界釋出中央包容不同意見人士，不希望議會成為一言堂。有份提名非建制派的選委就透露，起初確實擔心提名非建制派，一旦他們被DQ，提名人就會非常尷尬，但後來獲開綠燈，參選者亦鄭重承諾不會做抵觸「一國兩制」和《基本法》的事情，相信在資格審查時亦有類似過程。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。