張欣宇提跨區建議　港島至小欖段跨海鐵路延伸至洪水橋

立法會新界北直選候選人張欣宇今（27日）於社交媒體發文，跨區建議屯門至港島北的跨海鐵路的走線，把港島至小欖的一段延伸至洪水橋，以接駁前海跨境鐵路。



政府原研究屯門南經欣澳駁港島

立法會選舉下個月19日舉行，張欣宇今日（27日）於Facebook發帖，提及2018年《施政報告》中，政府研究貫通屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島，和港島北的傳統商業中心，形成跨海鐵路的項目。有業界人士提議在屯門南站與小欖之間加入三聖及黃金海岸站，但他認爲方案成本過高且客量不足。

內河碼頭至小欖 採輕或中型鐵路

對於涉及新界西北、新界西南，及港島北區的跨海鐵路，競選新界北區的張欣宇提出跨區建議，指可以將鐵路拆成兩部份，分別是內河碼頭至小欖段，及港島至小欖段。前者單獨形成輕或中型鐵路，而後者可向北延伸並連接洪水橋，助長遠接駁前海跨境鐵路。

他認爲洪水橋是未來的人口增長及新商住區，興建新鐵路並直接連接港島，能夠提供足夠客量，同時解決屯馬線容量爆滿問題。他另感謝本地資深鐵路規劃專家，及本地鐵路關注群組大力支持其構思。

新界北區直選參選人還包括劉國勳、沈豪傑，及曾麗文。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。