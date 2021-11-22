屯門過海走線曝光？田北辰：爭取三聖、黃金海岸設鐵路站助轉乘

政府2018年《施政報告》提出「明日大嶼」計劃，提到將研究興建一條新的主要運輸走廊，以道路和鐵路連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和港島北的傳統商業中心，即新的跨海鐵路。



已報名參選新界西北直選的立法會議員田北辰今日在網上短片（22日）指，該鐵路的走線將由屯門碼頭西面的內河碼頭開始，到未來的屯門南延線屯門南站，經小欖過海到欣澳、人工島，最後連接至港島西。他表示，希望該鐵路可服務更多居民，正爭取在屯門南站與小欖間加入三聖及黃金海岸的站，相信不少附近市民可到該位置轉鐵路過海。



政府在勾劃明日大嶼願景時，提到將屯門鐵路連接往交椅洲至港島西部（藍色實線部分為擬建的鐵路）。（2018施政報告網頁截圖）

「明日大嶼」計劃將興建主要幹道及鐵路，由屯門沿海連接北大嶼山、人工島及港島西，當中部分重用曾經研究的屯門至荃灣沿海路線，惟相關走線、分站的目標一直未有具體公開，連去年7月《「跨越2030 年的鐵路策略性研究》向立法會財委會爭取撥款時，亦並無提出細節。運輸及房屋局局長陳帆上月在網誌指，《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》現正進行，會探討全港性的鐵路及主要幹道基建的佈局。

田北辰在Facebook上載選舉廣告短片，指第五條跨海鐵路一旦加入他爭取的三聖及黃金海岸，整條走線將是「內河碼頭＞屯門南站＞三聖 ＞黃金海岸＞小欖＞欣澳＞人工島＞港島西」。他指雖然興建鐵路站成本大，但若鐵路站少、轉車又麻煩，最終令上班人士選擇自駕或乘搭巴士，對解決路面交通擠塞問題並無幫助。他相信，爭取的兩個站點將方便不少人步行或乘邨巴前往，轉搭鐵路過海，認為該兩站可為新界西北帶來新局面。

新界西北的其他參選人包括民建聯周浩鼎及新思維黃俊瑯。