立法會選舉｜遇青聯委員挑戰　陳勇：結合人大身份一站式服務青年

在「零自動當選」的新遊戲規則下，今屆立法會選舉角逐者不敢怠慢。民建聯副主席陳勇參選被喻為「超級愛國者」的人大政協及全國性團體代表界別，遇到「後輩」、全國青年聯會委員謝曉虹挑戰，近日拋出「針對性」宣傳攻擊，指無人可以「代表晒所有青年人」，香港青年服務需全港愛國陣營的青年領袖合力協作，又強調自己倘當選立法會議員，可結合港區全國人大代表的身份，為青年提供一站式、一條龍服務。



陳勇（右）接受青研香港召集人陳志豪訪問。（陳勇Facebook）

稱小時住過臨時房屋 了解青年住屋渴求

陳勇接受青研香港召集人陳志豪和全國青聯委員郭芙蓉、賴嘉汶視頻訪問時表示，小時候住過臨時房屋，一家六口擠在100呎的單位生活，所以他非常了解基層及青年的住房渴求和希望。參與青年工作多年的他稱，社區服務對象中，長者群體較穩定，亦較易溝通，而年青人不同，如果不滿意服務表現，便會轉向尋找和支持其他從政者，所以更需以多元化手法，了解其需求，聽其心聲。

陳勇說：「以前話十年一個代溝，現在是五年、兩年便一個代溝，如果有人話可以代表晒所有青年人，是很難的」，需要全港愛國陣營的青年領袖一起努力，集合各人的能力、資源，協助及陪同青年人實現理想，「這就是我們做青年工作，最重要的初心和本意。」

籲愛國陣營青年領袖協力 助青年實現夢想

他強調，倘能成功當選，便可將立法會議員和港區全國人大代表，兩種身份合而為一，「以一條龍服務，一站式服務，服務香港青年人」。

謝曉虹曾參選2015年區議會選舉，在深水埗「寶麗」選區挑戰民協梁有方，以1,664票對1,929票落敗。她報名參選立法會人大政協及全國性團體代表界別時，形容陳勇是一個「好好嘅前輩」，並深知他從事地區工作多年，希望這次選舉可以製造良性競爭。