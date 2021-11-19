專訪｜陳勇：人大政協關鍵時刻最靠得住　患難見真情應獲參政機會

改制後的立法會選舉，新增一個長達37個字的功能界別議席——香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界，政圈簡稱為「超級愛國者」議席，由港區人大代表、民建聯副主席陳勇對戰全國青聯委員謝曉虹。



在政圈打滾多年的陳勇接受《香港01》專訪時表示，以人大代表身份參選立法會，希望發揮其熟悉兩地的優勢，其建議可「一餸兩食」，將香港政策帶上國家層面，推動成為國策，再配合民建聯地區連繫，倘當選會考慮首設人大政協辦事處，為港人提供由議員到人大代表的「一條龍」服務。



他形容，新制下增設此界別要「多謝黑暴」，指反修例風波期間，港區人大代表及政協委員站在反暴力的最前線，證明在關鍵時刻最靠得住，「患難見真情」，理應獲得更多參政機會。



立法會「人大政協及全國性團體」界別訪問下集



人大政協昔行事低調 陳勇：避忌被黑暴摧毁

回歸初期，港區人大政協被中央叮囑要謹言慎行，議事論政要嚴格按照「一國兩制」方針，以免被指干預特區政府事務，甚至搞第二個權力中心。時移勢易，近年人大政協積極走到前台反佔中、撐修例，今次立法會選舉亦多名港區人代參選。

陳勇自2013年起出任港區人大代表，他稱過去礙於部分港人的憂慮，港區人大政協在港行事一直較低調，但經過2014年「佔中」、2019年反修例風波，「之前有避忌嗰啲嘢，都已經被嗰班黑暴人士搞到銷毀晒。」他更指，今次選舉改制增設人大政協及全國性團體代表界別，要「多謝黑暴」，「佢哋唔搞咁多，大家都唔覺得原來國家安全係咁重要。」

2019年8月，在反修例示威浪潮熾熱之時，陳勇與吳秋北、黃英豪等人大政協在金鐘添馬公園發起反暴力集會。陳勇指，當時最核心班底大部分是人大政協，「說明當關鍵時刻，尤其有人危害國家安全，甚至勾結外國勢力，想將香港拉出去時，最能夠靠得住或企出嚟嘅，最前面相當多嘅面孔都係人大代表、政協委員、各省市區港人代表」。

他回想，當時舉辦集會的風險很大，「黑暴期間好多朋友驚，我自己都驚，我都做好準備，如果被人『抄家』嗰時，我要走去深圳，呢啲係人之常情。」他認為應給予人大政協更多參政機會，「關鍵時刻企得最前嘅朋友，我覺得應該畀呢一班朋友更多機會，患難見真情嘛！」

當選冀修補兩地關係

陳勇指，人大政協及全國性團體界的特點在於具有雙重身份，除了是香港永久性居民，還是中央組織成員，了解港情國情，有助修補兩地關係。他希望推動具內地政治身份的港人多在港參政議政，並加強特首和特區主要官員與該界別溝通。

人大政協對普羅大眾而言，可說是「這麼近那麼遠」，陳勇表示，若當選可透過民建聯及新社聯地區網絡，向市民提供「一條龍」服務，「民建聯、新社聯喺全港開嘅辦事處多過便利店」，屆時市民可一併會見立法會議員及人大代表，「一次過看全科同專科，成本效益更大。」他又指，未來政策建議亦可「一餸兩食」，一方面在立法會內推動本地立法，另一方面可擺上兩會，推動成為國策。人大政協在港一直未有官方辦事處，陳勇表明倘當選會爭取開設地區辦事處，處理港人事務。

陳勇：泛民自我攬炒讓出政治空間

選舉改制後，傳統民主派絕跡立法會，陳勇認為目前建制派擁有的政治空間，某程度上由民主派主動讓出，「中央都開綠燈，唔要求清一色，畀民主黨成員、泛民好多溫和守法人士入閘，但佢被自己黨或其他人挾到唔敢報名，你無得怪人哋，係你自己唔願意嘛，某程度呢啲政治空間要多謝呢一批自我放棄、自我攬炒嘅人讓出嚟。」

過去不時有人形容人大代表是「舉手機器」，陳勇表明不認同，指港區人大代表團在北京開會「咩都夠膽講」，獲中央最高領導人讚賞代表團「很有啟發性」，予人不一樣的感覺，更要求中央部委列席香港代表團會議，「『舉手機器』呢四個字唔單止形容唔到立法會議員，更加唔能夠形容港區人大代表政協。」他續指，香港代表團提出的提案數目長期居於頭三位，「如果係舉手機器，洗乜咁辛苦。」他稱倘有幸當選，必定會「是其是非其非」，推動港府以人民至上，做得更好。

陳勇對手、全國青聯委員謝曉虹。（資料圖片）

稱對手年輕屬「投資未來」 自己毋須再「熱身學習」

面對政壇新人謝曉虹，陳勇稱自己不會輕敵，過往政壇很多「大師傅」亦曾意外墮馬，「落得場參賽，波係圓嘅，選票係方嘅，一天未點完票都唔知道結果。」他指出選民並非「老奉、輕易畀票」，「如果邊啲人輕視對手，輕視每一場競賽或選舉，好快佢會得到教訓」，強調會抱住謙卑心態全力以赴。

他稱謝曉虹年輕，若選擇她等同「投資未來」，「香港未來一定屬於年青人」，但自己的優勢在於擁有豐富經驗，一「上馬」便可全程投入發展工作，「把握現在」，正符合目前香港由治及興的需要，「唔需要熱身、唔需要上堂、唔需要再重新學習，入到去就做到嘢……唔使等，甚至而家已經有成果，例如我哋積極推動通關。」