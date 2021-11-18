專訪｜越級挑戰人大政協界　謝曉虹冀為青年發聲：我字典無陪跑

選舉改制後的首場立法會選舉，「破天荒」所有界別都有競爭，但部分界別出現卻被指「實力懸殊」的對決。在新增的人大、政協及全國性團體港人代表功能界別，由全國青聯委員謝曉虹挑戰港區人大代表、民建聯副主席陳勇。



年僅31歲的謝曉虹接受《香港01》專訪時否認「陪跑」，「喺我字典入面無放棄同陪跑」，表明會全力以赴，展現年輕人「打得」、「跑得」的優勢，力求晉身議會為青年發聲。



作為90後、中大出身的謝曉虹說，對有年輕人在反修例運動中以最激進方式表達意見，令校園淪為戰場，感到可惜和心痛，「佢哋一腔熱血，其實用錯力」，提倡加強年輕人對《基本法》、《憲法》及《港區國安法》等認識，並多宣傳中央惠港政策，鼓勵香港青年發揮自身優勢。



立法會「人大政協及全國性團體」界別訪問上集



曾被指帶「洗腦團」 謝：心有不忿

過往積極參與青年事務的謝曉虹，形容自己是「土生土長90後」，出身基層家庭，兒時憑打羽毛球的專長入讀本地名校協恩中學，最初對中國的認識流於書本和課堂所學，對現代中國的認識有限。直至2007年中五會考後，她參加到訪北京、上海等地的「愛我中華火車團」的交流團，成為了她日後投身全國青聯的契機，「第一次認識到祖國、第一次去北京、去長城、睇天安門升旗，對我衝擊好大，作為中國人好應該自豪，今日國家成就發展來之不易」，其後更擔任了「火車團」的團長。

及至2012年反國教事件，謝曉虹因「火車團」團長身份登上了報章頭版，「火車團被人話係洗腦團，我就心有不忿啦，都係一個學生，諗住同一班青年學生好努力去籌辦一個交流團，點知最後被人哋抹黑。」對此她開始發表多篇文章，包括發文澄清外界對「火車團」誤解。2014年「佔中」期間，正在中大攻讀中文系碩士的謝曉虹看到有學生組織籌備罷課，認為當時主流意見贊成罷課，對希望上課的學生構成朋輩壓力，情況「唔對路」，因此撰文提出「十問罷課為甚麼？」，引起社會關注。

2019年反修例運動期間，中大一度爆發激烈衝突，謝曉虹稱她堅守反暴力、維護「一國兩制」的立場，眼看校園淪為戰場，很多師弟師妹以最激進的方式表達意見，感到非常痛心和可惜，「我覺得佢哋一腔熱血，其實係用錯咗力，令到佢哋有啲甚至要坐監。」

今年中大畢業禮，有畢業生高舉入獄學生的名字，並寫道：「我們畢業了，但他們不能」。謝曉虹認為中大人一向對社會有抱負，「大家關心社會係好事，但重點係用邊種方式同手法，去爭取自己目標同理想」，她希望日後能加強年輕人到「一國兩制」、《基本法》及《憲法》等認識。

倘當選加強中央惠港政策

2015年曾參選區議會選舉惟落敗，今次參選人大、政協及全國性團體界別，謝曉虹稱是很難得的機會，倘有幸當選希望加強宣傳中央惠港青年措施，促成全國青聯委員進入社區及學校作推廣，並推動香港青年到中央部委、國家機關及國際組織實習及工作，發揮香港青年具有國際視野的優勢。

身兼明匯智庫副總監的謝曉虹，亦是清華大學公共管理學院博士研究生。針對房屋問題，謝曉虹認為增建居屋非常重要，「你話青年一下子買到私樓，除非真係有家庭支持，否則都好艱難，自己都感同身受。」她又促請政府應增加青年宿舍供應。謝曉虹提到，內地很多城市也先後推出房屋及交通補貼吸引人才，「香港政府係咪都需要加強？唔止單單叫青年去大灣區發展，當然去大灣區發展係一個出路、好方向，但喺香港呢？如果我想喺香港安居樂業，咁可以點樣有發展呢？」

望帶來精彩選戰 「落場跑一定全力以赴」

謝曉虹今次的對手，正是具豐富政治歷練、已任兩屆港區人大代表的陳勇。謝曉虹稱對方是「很強勁的前輩」，非常值得尊敬，但自己也有優勢，包括是「打得」，「尤其係羽毛球，希望嚟緊可以挑戰勇哥，喺羽毛球場上打吓波。」她指自己過去積極發聲「反港獨」，亦一直進行政策研究，「雖然後生，但一樣有政績、有料到。」

「喺我字典入面，無放棄同陪跑呢兩個詞語，只要有機會落場跑，我一定全力以赴。」謝曉虹稱，希望能帶來一場精彩的選戰，展現年輕人的活力和熱誠，「年青人只要爭取機會，踏前一步，也可以與前輩比併。」

至於未來會否有意加入政府，謝曉虹指自己對公共行政有興趣，未來若有機會亦會積極考慮。