民研：警隊評分回升至50.1分　創反修例以來新高　駐軍滿意度急升

香港民意研究所今日（30日）發布紀律部隊評分及特區政府政策範疇滿意度，調查顯示，市民對消防處、海關和警務處的滿意度評分，分別為 79.7、62.7 及 50.1 分，當中警隊評分相比6個月前顯著上升，創下2019年6月初以來新高。調查亦詢問受訪者對駐港解放軍的評分上升至60.3分，創2018年5月以來新高。



黃偉國：港府不斷宣傳警隊國安角色 或助改善觀感

香港民研在10至11月以真實訪員隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段各自成功訪問了1,004 名香港居民。在紀律部隊的提名調查方面，被訪者可在未經提示下說出最多3個紀律部隊，結果首三位最多被訪者提及的分別是警務處、消防處和海關；此三者之後進入評分調查，被訪者就個別紀律部隊以0至100分進行評分，0分代表極不滿意，100 分代表極滿意，50分為一半半。

結果顯示，警隊評分為50.1分，比半年前的同類調查的44.2上升不少。身在英國的政治學者黃偉國相信，評分回升可能因為市民與警方最近較少衝突，加上港府不斷宣傳警隊在國家安全的角色，都可能部分受訪者對警隊的觀感改善。他亦提到，新任警務處處長蕭澤頤形象不如前處長鄧炳強般鮮明，有機會「減少對市民刺激」。

警隊評分由以往低於50分傾向不滿意，回升至50.5分，將「一半半」。（香港民研報告截圖）

受訪者對駐軍滿意率淨急升

駐港解放軍方面，民研另進行滿意度調查，顯示受訪市民對解放軍滿意率43%，不滿率13%，滿意率淨值30個百分點，比6個月前的調查急升18個百分點。

政策範疇滿意度只有與中央關係錄正數

政策方面，調查顯示特區政府5項具體政策範疇之中，4項的最新滿意率淨值錄得負值，只有處理與中央政府關係錄得正1個百分點，其餘維護人權自由、維持經濟繁榮、改善民生和推行民主步伐的滿意率淨值分別為負9百分點、負16百分點、負28百分點及負30個百分點。除了推行民主步伐外，四項政策範疇的滿意率淨值相比七個月前有顯著及大幅度改善，當中維護人權自由表現的滿意率淨值創 2017 年 12 月以來新高，其他四項則創 2018 年 12 月以來新高。