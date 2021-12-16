專訪｜欠知名度難撼建制？方龍飛：只要信我堅守民主，自然有人投

立法會選舉進入最後直路，寂寂無名的離島區議員方龍飛在提名期首天「搶閘」報名，出戰港島西直選，硬撼新民黨主席葉劉淑儀和民建聯副主席陳學鋒。以「獨立民主派」自居的方龍飛知名度低，選舉資源亦較貧乏，加上泛民支持者投票意欲低，外界普遍認為方龍飛選情處於下風。

方龍飛日前接受《香港01》專訪談及選情，形容勝選關鍵在於一個「信」字，認為只要普羅市民和泛民支持者相信他堅定支持民主、立場不動搖，自然能夠獲選民投票支持，「我一係贏晒、一係輸晒，如果覺得我係值得信任、為民主發聲嘅人，啲人自然會投我；如果覺得我擺明係『建制B隊』，咁就無啦。」

方龍飛說，不會迴避《基本法》23條立法等爭議議題，更揚言：「我已經有半隻腳準備喺監獄渡過餘生」，反問：「你話我係咪堅定？我真係一舊試金石，隨時觸礁！」

立法會選舉港島西參選人訪問系列



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半途出家從政 自比新選制「試金石」

49歲的方龍飛踏足政圈前從事運輸業，自言對政治完全冷感，直至在2014年搬進東涌逸東邨，邨內接連出現青年輕生、長者在家離世後數天才被發現等慘劇，令他決意加入義務社區幹事行列，「嘗試為社區做返啲嘢」。前年區選，方龍飛以政治素人姿態出戰逸東邨北選區，成功當選離島區議員。

方龍飛在提名期首天「悶聲跑出」，成為首批取得十個選委提名報名出戰直選的非建制參選人。方龍飛指﹛參選是因不少民生議題在區議會層面難以解決，希望透過立法會議員身份，由上而下處理積累已久的民生問題，把低下階層面對的問題直接向政府反映。他形容自己是新選舉制度下的一顆「試金石」，旨在測試政府是否真的釋出善意、願意包容多元聲音，「我想做試金石，借呢個機會嘗試下，睇吓多元聲音係咪真係入到議會，睇吓政府咪出於善意想搞返好個社會。」

方龍飛否認有「中間人」遊說參選，亦沒得到「祝福」，所有提名是靠「動之以情，說之以理」取得，遊說選委支持時已表明會堅持支持民主信念，沒有做違背其民主理念和原則的事。方龍飛取得的10個選委提名中，包括聖公會教省秘書長管浩鳴，他透露自己本身是基督徒，透過朋友知悉「管牧」在教堂的出沒時間，從而面對面遊說對方支持，其後經電話交談及見面交流，最終成功獲對方提名，「大家喺佢辦公室傾三、四個字，我話我想搞好民生，政治上如果大家企到硬晒，我就會叫大家停一停、諗一諗。」

方龍飛取得的十個選委提名中，包括聖公會教省秘書長管浩鳴，他透露自己本身是基督徒，透過朋友知悉「管牧」在教堂的出沒時間，從而見對面遊說對方支持。（歐嘉樂攝）

稱到教堂捕獲「管牧」覓提名

早前成功通過區議員宣誓的方龍飛形容，參選決定非常艱難，當中經過不少拉扯和思考，其中擔心若無法通過資格審查，區議會議席被褫奪之餘，亦會因此欠下政府巨款，但最終他決意放手一搏，「報名後如果DQ嘅話，就連區議會（議席）都無埋，但點解我都搏呢？我覺得如果社區無人真係出聲、建制派附和政府多，到時民生嘢基本上做唔到。所以我都係要搏，我本來無一物，最多 （DQ後）出去揸返車，我真係想將低下階層聲音帶入議會。」

縱觀3名參選人，方龍飛的知名度、聲勢、選舉資源遠不及其他兩名建制參選人，加上欠缺泛民「樁腳」支持，選情自然被看低一線。方龍飛認為，資源、義工及地區人士支持多寡並非這場選戰的重點，認為非建制勝選關鍵在於「信」字，認為只要普羅市民和泛民支持者信任他，相信他是堅定支持民主、立場不會動搖，自然有人會為他宣傳、投票予他，「一、兩個人支持我無意思，一個大團隊係咪真係贏梗呢？ 三國曹操兩萬大軍打袁紹八十萬大軍，點解人哋贏到？因為人哋有信心、團隊夠精。」

方龍飛稱明白同路人感哀莫大於心死。（歐嘉樂攝）

指23條立法無逼切性

不過經歷修例風波、《國安法》在港實施後，泛民支持者的投票意欲甚低，更有不少前區議員及民主派中人抨擊參選的非建制派「投共」、「收錢」。被問到如何吸引這批已對民主運動絕望的「黃營」支持者投票， 方龍飛稱明白同路人感「哀莫大於心死」，但直言：「如果假設我唔試嘅話，政府真係想釋出善意、想改善社會狀況，對支持民主嘅人都會損失咗個機會；如果政府會再出義反義、出招打壓民主派，將來首當其衝嗰個係我，你投票選我出嚟，你有咩蝕底，我要承受晒所有政治風險；如果社會日後真係有多元聲音，咁大家都有著數。」他揚言：「我已經有半隻腳準備喺監獄渡過餘生」，反問：「你話我係咪堅定？我真係一舊試金石，隨時觸礁！」

談及《基本法》 23條立法，方龍飛認為，既然政府指《國安法》落實後已令香港回穩平靜，23條立法即沒有逼切性，認為先處理社會、經濟等重要問題，之後才把23條立法問題拿出來與社會討論。

至於反修例風波，他指很多家庭因修例風波出現撕裂、不少兒女因政見與父母分離，認為政府不應所有問題推卸予支持民主的年青人身上，認為應成立調查委員會，全方面調查事件。

方龍飛認為，既然政府指《國安法》落實後已令香港回穩平靜，23條立法即沒有逼切性，認為先處理社會及經濟等重要問題，其後才把23條立法問題拿出來與社會討論。（歐嘉樂攝）

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。