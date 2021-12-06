夏寶龍講話全文：新選制搞「五光十色」　亂港分子污衊必受懲罰

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（6日）發表講話，大篇幅談及立法會選舉，稱國際上有一些人罔顧事實，大肆抹黑、污衊香港的選舉制度，只能暴露出他們的無知、傲慢和偏見，又稱：「那些數典忘祖、勾結外部勢力的反中亂港分子，不論逃到哪裡，終將被釘在歷史的恥辱柱上，並受到應有的懲罰。」



夏寶龍講話全文



林鄭月娥行政長官，

各位香港朋友，

女士們、先生們：

大家下午好。很高興以視頻方式出席今天的活動。首先，我謹向《香港志》第二冊《香港參與國家改革開放志》的出版和《粵港澳大灣區志》合作備忘錄的簽署，表示熱烈祝賀！

在習近平主席親切關懷下，在中央有關部門和香港特別行政區政府的大力支持下，由董建華副主席牽頭創建的團結香港基金成立香港地方誌中心，匯集眾多社會賢達和專家學者，合力編纂《香港志》。從此，中華民族地方志的文化大寶庫中，就有了一部以香港命名的地方志書。它不僅記載著香港滄海桑田的歷史變遷，而且具有鑑古知今、資政育人的作用，有助於人們弄明白香港從哪裡來、走過哪些路、將向哪裡去，從而進一步增強香港同胞的愛國主義情懷、民族自豪感和自信心, 在中華民族偉大復興的歷史進程中創造香港更加燦爛的明天。

打開《香港志》，我們可以看到，香港自古以來就是中國的神聖領土，是悠久燦爛中華文明的有機組成部分。早在遠古年代，華夏先民便已經在香港這片熱土上繁衍生息。自秦朝設嶺南三郡開始，香港就納入中央政權的統轄之下。中華文化在香港源遠流長、根深葉茂，通過文字、風俗、戲曲、建築等不斷傳承發展。在五千多年的歷史長河中，香港始終被中華文化潤育滋養。

打開《香港志》，我們可以看到，180年前香港被迫與祖國分離，香港同胞為救亡圖存、國家統一進行了不屈不撓的鬥爭。鴉片戰爭爆發後，香港被英國殖民者強行割佔，從那時起，中國逐步成為半殖民地半封建社會，國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵。但是中華兒女始終沒有屈服。無論是被佔領初期“新界”鄉民的浴血抵抗，還是參與辛亥革命、抗日戰爭、解放戰爭時期波瀾壯闊的鬥爭，香港同胞都與祖國人民並肩戰鬥，前赴後繼，湧現出了許多可歌可泣的英雄事蹟。

打開《香港志》，我們可以看到，新中國成立以來香港同胞始終與祖國風雨同舟、攜手並進，共同創造一個又一個發展奇蹟。中華人民共和國成立，宣告了中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返，香港從此有了最堅強的後盾。上世紀60年代，為解決香港同胞嚴重缺水和基本生活物資問題，中央在內地極度困難的情況下，毅然投資興建東江水供港工程、開通“三趟快車”。廣大香港同胞心系祖國，特別是國家改革開放以來，踴躍在祖國內地投資興業，創造了眾多“全國第一”，為國家發展作出了不可替代的重要貢獻。

打開《香港志》，我們可以看到，百年遊子終於回到祖國母親的懷抱，“一國兩制”下的香港從此走上同祖國共同發展、永不分離的寬廣道路。1997年7月1日，香港回歸祖國，洗刷了中華民族百年恥辱。香江兩岸，浪奔浪流；獅子山下，紅旗招展。香港的命運從此掌握在當家作主的香港同胞手中。任憑國際金融危機一次次沖擊，任憑“非典”“新冠”等疫情災害來襲，任憑各種反華勢力興風作浪，香港總能戰勝挑戰，化險為夷，保持繁榮穩定。大量事實雄辯證明，“一國兩制”實踐取得舉世公認的成功。

回顧香港走過的歷程，我們有一個深切的感受，就是無論香港經受過什麼劫難和挫折，香港同胞都與祖國人民血脈相連，香港都與祖國密不可分。香港同胞具有光榮的愛國傳統，在香港回歸祖國的鬥爭過程中，愛國愛港信念就已經牢牢樹立。今天，在香港特別行政區早已納入國家治理體系的情況下，在“一國兩制”實踐向縱深推進的進程中，我們更應當理直氣壯地高高舉起愛國愛港旗幟。特別是這兩年香港由亂到治的重大轉折充分證明，確保“一國兩制”實踐行穩致遠，必須始終堅持“愛國者治港”根本原則。只有真正把“愛國者治港”落到實處，香港才能實現長期繁榮穩定和長治久安，香港同胞才能實現對美好生活的嚮往與追求，並為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。

在今年2月22日和7月16日全國港澳研究會舉辦的兩次專題研討會上，我曾經比較系統地講過“愛國者治港”的內涵、標準、要求等問題。今天我們再談論這個問題，時空環境又有了許多新變化。我們很高興地看到，香港國安法順利實施，一些觸犯法律的反中亂港分子正在受到應有的製裁；新的選舉制度正在一步步付諸實施，一個體現“愛國者治港”原則要求的全新的選舉委員會已經順利誕生。12月19日，香港特別行政區將依照基本法修定的新選舉制度舉行第七屆立法會選舉，這對落實“愛國者治港”的原則、發展符合香港實際的民主、塑造香港良政善治新格局具有重要意義。這裡，我想再談一些看法。

首先強調說明的是，“愛國者治港”的參與面是很寬的、舞台是很大的。我們講“愛國者治港”，絕不是要搞“清一色”，強調的是“港獨”分子、反中亂港分子絕對不能進入特別行政區管治架構。除此以外，在擁護“一國兩制”方針、效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，遵守憲法和基本法、香港國安法的大前提下，只要善於在治港實踐中全面準確貫徹“一國兩制”方針、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題、善於為民眾辦實事、善於團結方方面面的力量、善於履職盡責，都可以成為治港者。也就是說，“愛國者治港”是搞“五光十色”，是具有多樣性的。這種多樣性，體現在身份的多樣，無論是什麼階層、什麼界別、什麼職業、什麼族裔，都有參與的機會；這種多樣性，體現在價值理念的多元，無論持何種思想觀念、何種政治取態、何種宗教信仰、何種利益訴求，都有參與的機會；這種多樣性，還體現在社會制度的包容，在國家主體實行社會主義制度的同時，允許香港繼續實行資本主義制度，繼續保持自己的生活方式，無論你信奉哪種制度、喜歡哪種生活方式，都有參與的機會。總之，我們就是要在愛國愛港旗幟下，最大限度拉長包容多樣性的半徑，畫出“一國兩制”實踐行穩致遠、香港長期繁榮穩定、香港同胞奔向美好生活這個符合香港根本利益的最大同心圓。

最近，我在香港新聞媒體中看到，香港第七屆立法會選舉參選報名很踴躍，共有153名候選人競選90個席位，有關競選活動正在熱火朝天開展。有的走訪選民、有的擺設街站、有的參加競選論壇，候選人通過比專長、比政綱、比理念、比承擔、比貢獻等方式，積極爭取選民支持。各團體和香港市民紛紛響應，支持者甚眾。我為這樣的畫面和氣氛喝彩、點贊！從香港社會各界的反應來看，這充分彰顯出新選舉制度具有以下幾個優勢和特點：

一是充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性。立法會是民意代表機關，其組成必須具有廣泛代表性。新選舉制度吸引了更多人參選，其中大部分人是新面孔，呈現出新氣象。從候選人的背景情況看，既有商界、學界、專業界精英翹楚，又有來自社會基層的勞工、職員、中小企業經營者代表；既有土生土長的香港人，又有講普通話的“港漂”、台灣出生的人士、加入中國籍的“老外”；既有經驗豐富的資深參政者，又有充滿衝勁和創新力的新一代年輕人。總體而言，參選者多元化的背景可謂前所未有。居住公屋和“劏房”的人士、巴士車長、註冊電工等成為立法會選舉候選人，這在香港過去是沒有的。

二是充分彰顯了新選舉制度的政治包容性。這次選舉不是“單聲道”，候選人來自不同的政治團體、政治派別，代表不同的政治光譜，持有不同的政治理念和抱負。多名持有不同政見和主張的人士，都成功獲得了提名。他們中有政團支持的參選人士，也有自行參選的獨立人士，他們和所有立法會選舉候選人一樣，在同一個平台上競爭，體現了新選舉制度的最大開放包容程度。

三是充分彰顯了新選舉制度的均衡參與性。新的選舉制度將立法會議席分為三大板塊，組成結構得到優化，使各階層、各界別、各方面均有代表參與立法機關，從而確保了政治參與的均衡度，也確保了利益兼顧。香港資本主義發展至今，已經積累了許多矛盾，客觀上需要立法會兼顧香港社會各階層和各界別的不同利益，特別是在有利於資本主義發展的同時，更好地平衡香港的整體利益、界別利益和地區利益。新選舉制度切合這一需要，更能反映民意，也更符合香港實際。

四是充分彰顯了新選舉制度的公平競爭性。這次立法會選舉，全部90個席位都有競爭，沒有可以自動當選的。這是香港回歸以來從未有過的。可以說，“區區有競爭，個個界別有得選”。更重要的是，新選舉制度使得競選活動更加理性、公平、有序，更加註重民生和發展議題，更加註重參選人的能力和素質展示。正如一些香港市民所說，香港過去很長的一段時期，盲目追求西方式民主，但實際上帶給香港社會的並不是真正的民主，而是社會分化、惡鬥，導致社會失序、經濟失衡、管治失效的危機，香港“黑暴”帶來的慘狀歷歷在目，是我們心中的痛，香港居民並沒有真正享受到民主。新選舉制度，使選舉回歸良性競爭，為我們香港人謀實惠、謀福祉。

按照新選舉制度，以公平競爭的方式選出香港特別行政區第七屆立法會是全面落實“愛國者治港”原則的需要，是發展經濟改善民生、保持香港長期繁榮穩定的需要，也是香港發展民主、實現良政善治的需要。香港的民主發展，要靠廣大港人積極參與去推動；香港的良政善治，要靠廣大港人共擔責任去創造。我們堅信，凡是擁護“一國兩制”、希望香港越來越好的香港居民，都一定會以主人翁的姿態，依法行使好民主權利，鄭重投出手中神聖的一票，選出大家心目中的立法會議員。大家投下的不僅僅是個人的選票，更是對“一國兩制”的堅定信心、對國家富強昌盛的美好希望、對香港繁榮穩定的共同心願。

在這裡，我還要鄭重申明一點，香港實行什麼樣的選舉制度是中國內政，香港的選舉制度好不好，要看是否符合香港實際、是否有利於香港的長期繁榮穩定和長治久安。對此，任何外部勢力都無權干涉。國際上有一些人罔顧事實，大肆抹黑、污衊香港的選舉制度，只能暴露出他們的無知、傲慢和偏見。大量事實證明，他們不是民主課堂裡的“優等生”，更沒有資格當“教師爺”。中國人民從來沒有像今天這樣對中國特色社會主義民主制度充滿自信，對發展符合香港實際情況的民主制度充滿自信。至於那些數典忘祖、勾結外部勢力的反中亂港分子，不論逃到哪裡，終將被釘在歷史的恥辱柱上，並受到應有的懲罰。

各位嘉賓、各位朋友，

歷史照亮未來，奮鬥未有窮期。對歷史的最好紀念，就是創造新的歷史。習近平主席說：“必須把維護中央對香港、澳門特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合起來，確保'一國兩制'方針不會變、不動搖，確保'一國兩制'實踐不變形、不走樣。”重溫習主席這段重要講話，這是給我們以推進“一國兩制”實踐行穩致遠、保持香港長期繁榮穩定的最大底氣和信心。我們堅信，有包括750萬香港同胞在內的全體中國人民的共同努力，中華民族偉大復興的光明前景無比輝煌！

謝謝大家。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。