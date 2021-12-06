夏寶龍指不同政見者入閘　老外、港漂同參選　彰顯選舉非單聲道

香港地方志中心今日（6日）舉辦《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式。

港澳辦主任夏寶龍發表視像講話，大篇幅談及立法會選舉，指是次選舉充分彰顯新選制的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，除了有土生土長港人參選外，也有港漂、「老外」參選，多名持不同政見人士亦得到足夠提名參選，反映選舉不是單聲道。



夏寶龍：愛國者治港非「清一色」 「而是要搞五光十色」

夏寶龍表示，香港面對金融風暴衝擊，面對非典型肺炎、新冠肺炎等疫情災害來襲，香港也總能戰勝挑戰，化險為夷，大量事實雄辯證明，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功。他強調，特區早已納入國家治理體系，在「一國兩制」實踐向縱深推進的進程中，更應當理直氣壯地高高舉起愛國愛港旗幟，特別是近兩年香港「由亂到治」的重大轉折充分證明，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」根本原則，強調：「只有真正把『愛國者治港』落到實處，香港才能實現長期繁榮穩定和長治久安、為實現中華民族偉大復興作出貢獻。」

他提到，自己於今年2月、7月全國港澳研究會舉辦的兩次專題研討會，已較有系統地講述「愛國者治港」的內涵、標準、要求等問題。他表示，樂見《國安法》在香港順利實施，一些觸犯法律的「反中亂港分子」正在受到應有的制裁，又稱樂見新選舉制度逐步落實，體現「愛國者治港」的選舉委員會已順利誕生。

夏寶龍

稱愛國者治港參與面闊度很寬、舞臺很大

他強調，「愛國者治港」的參與面闊度很寬、舞臺很大，絕不是搞清一色，而是要搞「五光十色」，只是「反中亂港分子」、「港獨分子」絕不可參與管治架構。他表示，只要在愛國者治港的大前提下，只要做到「五個善於」，包括善於準確落實一國兩制方針、善於為民眾辦實事、履職盡責者，也可以成為治港者，強調愛國者治港的參與具多樣性，無論是甚麼階層、甚麼界別、甚麼職業、甚麼族裔，都有參與的機會。

指立法會選舉對塑造良政善治新格局 具重要意義

夏寶龍指出，立法會選舉對落實「愛國者治港」的原則、發展符合香港實際的民主、塑造香港良政善治新格局具有重要意義，最近見到立法會選舉參選報名很踴躍，競選活動正在熱火朝天開展，有的候選人走訪選民、擺街站、參與選舉論壇，見到本港各團體及市民亦紛紛參與選舉活動，直言：「我為這樣的畫面和氣氛喝彩、點讚」。

台灣出生人士、入籍「老外」參選 彰顯政治包容性

夏寶龍指出，充分彰顯出新選舉制度具有以下幾個優勢和特點，包括廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，新制度下有很多新面孔參選，有商界、學界、社會基層勞工、中小企、專業界精英翹楚；有土生土長的香港人，又有講普通話的「港漂」、台灣出生的人士、加入中國籍的「老外」，同時經歷豐富的從政者和年輕人參與。他舉例指，有居住劏房者參選，亦有巴士車長參選，形容這是過去出現沒有的光景。

他強調是次選舉不是單聲道，多名持有不同政見和主張的人士，也成功獲得了提名，當中有政團支持的參選人士，也有自行參選的獨立人士，與所有立法會選舉候選人一樣，在同一個平台上競爭，體現新選制的最大開放包容程度。

夏寶龍發表視像講話。（團結香港基金截圖）

批港人盲目追求西方民主

夏寶龍又指，立法會選舉彰顯均衡參與，新制度體現利益兼顧，香港資本主義發展過程帶來了許多矛盾，立法會客觀上需要兼顧不同人士的利益，有利於資本主義發展的同時，需要平衡整體利益、界別利益、地區利益，新制度切合此需要，更符合香港實際情況。

夏續指，選舉能體現公平競爭性，指今屆90席都有競爭，沒有人可自動當選的，這是回歸以來從未有過的，可謂「區區有競爭，個個界別有得選」，競選活動更加理性、公平、有序，更加聚焦於民生發展、比拼能力、素質展示。他引述「很多香港市民」所言，過去香港有一些人盲目追求西方民主，但這不是真正民主，只為香港帶來分化、惡鬥、失序，當日「黑暴」事件大家歷歷在目，是大家心中的痛，香港居民沒有因此而得到真正民主。他指，新選舉制度促進良性競爭，為港人謀實利、謀福址、發展經濟、改善民生。

強調選舉制度是中國內政 外部勢力無權干涉

夏寶龍又表示，香港民主制度須切合良政善治的需要，需靠廣大港人積極參與推動，相信凡是擁護一國兩制、希望香港愈來愈好的市民，一定會以主人翁的心態，依法行使公民權利，鄭重投出手中神聖的一票，這不止是投出自己的代表，還是投下對一國兩制的一票。

夏寶龍最後稱要鄭重申明，香港實行甚麼選舉制度是中國內政，選舉制度「好與不好」，要看是否合乎香港實際情況，能否助繁榮穩定、長治久安，強調外部勢力無權干涉，過去一段時間有人污衊和抹黑香港的新選舉制度，是出於無知、傲慢、偏見，事實證明這些國家並不是民主的「優等生」，也沒有資格當「教師爺」。他特別提到一些「數典忘祖」、勾結外國勢力的人，無論逃到哪裡，終將被釘在歷史的恥辱柱上，受到應有的懲罰。

夏寶龍：地方志助增港人愛國情壞

夏寶龍表示，《香港參與國家改革開放志》的出版和《粵港澳大灣區志》合作備忘錄的簽署表示熱烈祝賀，他又稱，在國家主席習近平親切關懷下，在中央部門和特區政府的支持下，由全國政協副主席董建華牽頭創建的團結香港基金成立香港地方志中心，集合眾多社會賢達和專家學者合力編纂《地方志》，從此中華民族地方志的文化大寶庫中就有以香港命名方志書，當中不僅記載香港滄海桑田的歷史變遷，亦具有鑒古知今、資政育人的作用，有助於人們弄明白香港從哪裹來、走過哪些路及將向哪裹走，以進一步增加香港同胞的愛國主義情懷、民族自豪感和自信心。他又指在中華民族偉大復興的歷史程中，創造香港更燦爛的明天。

稱秦朝設嶺南三郡開始 香港已納入中央政權統轄下

夏寶龍指，從《香港地方志》可看到香港自古以來就是中國的神聖領土，是悠久燦爛中華文明的有機組成部分，早在遠古年代，華夏先民已在香港這片熱土上繁衍生息。他提及，自秦朝設嶺南三郡開始，香港已納入中央政權的統轄之下，中華文化在香港源遠流長，根深葉茂，通過文字、風俗、戲曲、建築等不斷傳承發展，在五千多年的歷史長河中，香港被中華文化潤育滋養。

他又指，從《地方志》亦可看到，180年前香港被逼與祖國分離，香港同為救亡圖存、國家統一進行不屈不撓的鬥爭，鴉片戰爭爆發，香港被英國殖民者強行割，那時開始中國逐步成為半殖民地半封建社會國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵，但中華兒女沒有屈服無論在領初期「新界」鄉民的浴血抵抗，抑或參與辛亥革命、抗日戰爭和解放戰爭時期波瀾壯闊的鬥爭，香港同胞也與祖國人民並肩戰鬥，前赴後繼，湧現許多可歌可泣的英雄事跡。

夏寶龍亦稱，新中國成立以香港同胞與祖國風雨同舟，攜手並進，共同創造一個又一個發展奇跡。他指，中華人民共和國成立告中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一不復返，香港從此有最堅強的後盾。夏寶龍提及，60年代為解決香港同胞嚴重缺水和基本生活物資問題，中央在內地極困難的情況下，毅然投資興建東江水供港工程，開通「三趟快車」，廣大香港同胞心繫祖國，特別在國家改革開放以來，勇躍在祖國內地投資興業，創造眾多「世界第一」，為國家發展作出不可替代的重要貢獻。

他表示，百年遊子終於回到祖國母親的懷抱，「一國兩制」下的香港從此走上祖國共同發展、永不分離的寬廣道路。夏寶龍稱，1997年7月1日香港回歸祖國，洗刷中華民族百年恥辱，香江兩岸、浪奔浪流、獅子山下、紅旗招展，香港的命運從此掌握在當家作主的香港同胞手中。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。