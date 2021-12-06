01消息｜投票倒數兩周　夏寶龍下午發表講話　將談及立法會選舉

立法會選舉倒數兩星期，北京高度關注戰況。消息指，國務院港澳辦主任夏寶龍今日（6日）下午在北京，透過視像出席《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式並講話，將談及「愛國者治港」及新選舉制度。



粵港澳首長同一場合致辭

團結香港基金旗下的香港地方志中心，今日下午3時30分在禮賓府舉行《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式，特首林鄭月娥發表主題演講，廣東省省長馬興瑞、及澳門特首賀一誠預錄致辭，消息指，身兼中央港澳領導小組副組長的夏寶龍亦會發表講話。

夏寶龍對上一次公開講話，是今年7月《港區國安法》一周年研討會，當時他提到對堅定愛國者提出5大要求，包括善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者等。

資深建制：北京冀市民踴躍投票

有資深建制派指，今次是選舉改制後首場立法會選舉，是落實「愛國者治港」重要一環，北京十分重視，希望廣大市民可踴躍參與投票。據了解，近日有全國政協港澳台僑委員會人士來港，有獲邀會面的建制派相信會談及立法會選舉。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。