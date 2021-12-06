立法會選舉︱夏寶龍：新制「五光十色」　過去盲目追求西方式民主

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（6日）透過視像方式，於香港地方志中心的《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式致辭，期間提到本月19日舉行的立法會選舉。

夏寶龍指，新制度有4大優勢及特色，包括廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性。他指新制下首次立法會選舉，沒有一人自動當選，不搞「清一色」，而是「五光十色」，有不同身份、階層、界別的人士參與比拼政綱，為熱火朝天選舉氣氛「點讚」。



強調新制只摒除反中亂港分子

夏寶龍指，「愛國者治港」的參與面很寬、舞台很大，「我們講『愛國者治港』，絕不是要搞『清一色』，強調的是『港獨』分子、反中亂港分子絕對不能進入特別行政區管治架構。」他指，在擁護「一國兩制」方針、效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，遵守憲法和基本法、香港國安法的大前提下，符合「五個善於」，即善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題、善於為民眾辦實事、善於團結方方面面的力量、善於履職盡責，都可以成為治港者。「也就是說，『愛國者治港』是搞『五光十色』，是具有多樣性的。」

他解釋，這種多樣性體現在身份的多樣，無論是什麼階層、什麼界別、什麼職業、什麼族裔，都有參與的機會；體現在價值理念的多元，無論持何種思想觀念、何種政治取態、何種宗教信仰、何種利益訴求，都有參與的機會；這種多樣性，還體現在社會制度的包容，「在國家主體實行社會主義制度的同時，允許香港繼續實行資本主義制度，繼續保持自己的生活方式，無論你信奉哪種制度、喜歡哪種生活方式，都有參與的機會」。

夏寶龍提到，最近在香港媒體中看到立法會選舉參選報名很踴躍，共有153名候選人競選90個席位，有關競選活動正在熱火朝天開展，「有的走訪選民、有的擺設街站、有的參加競選論壇，候選人通過比專長、比政綱、比理念、比承擔、比貢獻等方式，積極爭取選民支持。各團體和香港市民紛紛響應，支持者甚眾。我為這樣的畫面和氣氛喝彩、點讚！」

稱過往有人盲目追求西方民主

夏寶龍再展開來說，提到新選舉制度具有4個優勢和特點：

一是充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性。新選舉制度吸引了更多人參選，其中大部分人是新面孔，呈現出新氣象。「從候選人的背景情況看，既有商界、學界、專業界精英翹楚，又有來自社會基層的勞工、職員、中小企業經營者代表；既有土生土長的香港人，又有講普通話的『港漂』、台灣出生的人士、加入中國籍的『老外』；既有經驗豐富的資深參政者，又有充滿衝勁和創新力的新一代年輕人。」居住公屋和劏房的人士、巴士車長、註冊電工等成為立法會選舉候選人，他形容「這在香港過去是沒有的」。

二是充分彰顯了新選舉制度的政治包容性。夏寶龍指這次選舉不是「單聲道」，候選人來自不同的政治團體、政治派別，代表不同的政治光譜，持有不同的政治理念和抱負。多名持有不同政見和主張的人士，都成功獲得提名。這體現了新選舉制度的最大開放包容程度。

三是充分彰顯新選舉制度的均衡參與性。新的選舉制度將立法會議席分為三大板塊，組成結構得到優化，使各階層、各界別、各方面均有代表參與立法機關，從而確保了政治參與的均衡度，也確保了利益兼顧。「香港資本主義發展至今，已經積累了許多矛盾，客觀上需要立法會兼顧香港社會各階層和各界別的不同利益，特別是在有利於資本主義發展的同時，更好地平衡香港的整體利益、界別利益和地區利益。」

四是充分彰顯了新選舉制度的公平競爭性。這次立法會選舉，全部90個席位都有競爭，沒有人可以自動當選。「這是香港回歸以來從未有過的。可以說，『區區有競爭，個個界別有得選』。」夏寶龍提到香港過去很長的一段時期，盲目追求西方式民主，但實際上帶給香港社會的並不是真正的民主，而是社會分化、惡鬥，導致社會失序、經濟失衡、管治失效的危機，「黑暴」帶來的慘狀歷歷在目，是大家心中的痛。「新選舉制度，使選舉回歸良性競爭，為我們香港人謀實惠、謀福祉。」

投票不單是個人選票 更是對「一國兩制」的堅定信心

夏寶龍表示，香港的民主發展，要靠廣大港人積極參與去推動；香港的良政善治，要靠廣大港人共擔責任去創造。「我們堅信，凡是擁護『一國兩制』、希望香港愈來愈好的香港居民，都一定會以主人翁的姿態，依法行使好民主權利，鄭重投出手中神聖的一票，選出大家心目中的立法會議員。大家投下的不僅僅是個人的選票，更是對『一國兩制』的堅定信心、對國家富強昌盛的美好希望、對香港繁榮穩定的共同心願。」

特首林鄭月娥在同一個活動發言，並透過聲明對夏寶龍的發言表達感謝。（活動直播截圖）

林鄭發聲明：感謝夏寶龍總結「四個特徵」

特首林鄭月娥同日下午就夏寶龍的發言發表聲明，指衷心感謝夏主任繼今年7月後，今日再以即將進行的立法會選舉闡述完善特區選舉制度後的立法會選舉具有四個特徵，即廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性。「過去數年，香港社會清楚看到特區立法機關因不能確保『愛國者治港』而出現的亂象，不僅癱瘓立法會運作，阻礙特區政府施政，影響經濟發展，甚至危害國家安全，衝擊社會穩定。每一位熱愛香港、以香港為家的人，都不願意再見到這情況出現。」

林鄭稱，完善選舉制度就是要落實「愛國者治港」這根本原則，確保立法會議員均為愛國愛港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士。「在愛國愛港的基礎上，第七屆立法會的候選人來自不同政治光譜，具有多元性及廣泛代表性。特區政府期望與新一屆的立法會共同努力和衷誠合作，推動發展經濟及改善民生的各項政策和措施，為香港帶來良政善治的新局面。我再次呼籲已登記選民在12月19日踴躍投票，為香港開創未來。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。