林鄭月娥：《香港志》令港人及內地同胞不忘香港小地方大貢獻

《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式今日（6日）在禮賓府舉行，行政長官林鄭月娥致辭時指，透過《香港參與國家改革開放志》可讓香港下一代和內地同胞，不會忘記香港這個小地方對國家的大貢獻。



她強調，香港將堅守一國兩制方針，善用香港高度法治化、市場化及國際化的優勢，積極成為國內大循環的參與者及國際循環的促成者，以粵港澳大灣區為切入點，更好融入國家發展大局。



《香港志‧總述 大事記》曾獲得香港出版雙年獎的社會科學類別「社會科學類別出版獎」及「市場策劃獎」後，並入圍第十四屆「香港書獎」最後25強決選名單。

林鄭月娥在活動發言表示，自己由擔任發展局局長起，一直重視保育工作，強調歷史建築及文化都是歷史，而自己擔任行政長官後，更能助力編修香港地方志，找到內地相關官員協助，感謝他們對今次修志的支持，亦感謝團結香港基金2019年成立中心。

林鄭月娥表示，今次的《香港志》主題為香港為改革開放國家的參與，其中參考了4700項文獻，載有500多張圖片有關香港參與改革開放過程，為了解香港與國家在改革開放的互動提供了參考。

林鄭月娥指，認為有《香港志》後，港人下一代與內地同胞，亦不會忘記香港這個小地方的大貢獻。（資料圖片）

引習近平曾稱香港在改革開放發揮重大作用

林鄭強調，國家改革開放的成果有目共睹，認為香港在其中的參與重要，提到國家主席習近平亦曾指出，香港在改革開放的重要作用，包括投資、經濟示範作用，先行先試的試點等，強調港澳同胞發揮了重大作用。她指，香港以「香港所長，國家所需」，為國家作出重大貢獻，同時受益於內地發展，成為國家與世界的橋樑。

林鄭強調香港的角色多元，既是見證者，亦是參與者，在國家改革開放過程「從不缺位」，而她這代人與上代人都對此知悉；她認為有《香港志》後，港人下一代與內地同胞，亦不會忘記香港這個小地方的大貢獻。

她亦提到，今次簽署《粵港澳大灣區志》合作備忘錄，將即時紀錄了大灣區11城市的合作，有利大灣區日後總結及展望。她強調今年是十四五開局之年，政府將推動香港參與國家雙循環，參與國家發展大局。