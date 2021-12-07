口岸票站︱截至昨晚1.8萬人登記　僅佔配額16%　林鄭承認差很遠

國務院港澳辦主任夏寶龍昨（6日）以視像方式發表講話，大篇幅談及立法會選舉，呼籲選民投票落實愛國者治港。特首林鄭月娥今日（7日）於行政會議前見記者，談及立法會選舉具體安排。她指截至昨晚６時，口岸票站登記人數有18,215人，坦承登記期限明日屆滿，相信最終登記人數不會多。根據當局安排，三個口岸共設有逾11萬個投票配額，換言之至今已登記人數佔配額不足兩成。



口岸票站因為位處偏遠，工作人員將獲准在所工作的臨時票站投票，不用返回所屬選區票站。林鄭又稱，今次投票除了選出自己的代表，也是支持完善選舉制度、對香港未來投下信心一票，希望選民踴躍投票。



今屆設6,200張發票櫃檯 較上屆增逾1倍

林鄭指，今次選舉的複雜性比以往更大，因為涉及3個不同版塊，一些人只有1票，如果在其他界別有登記，最多可有4票。政府今次動員3.8萬名公務員協助票站運作，此外支援隊伍也是歷來最大，警務處動員1萬人，民安隊動員1,200人，醫療輔助隊動員530人，廉政公署可說「傾囊而出」動員900人。

林鄭指，近日已多次與選管會主席馮驊討論過人手和資源安排，大部分借調人員已按對方要求，挑選以前有處理選舉的經驗，今次也會提供實習、模擬情景演練予相關人員。她提到，為了便利投票和縮短輪候時間，今次設有630個的票站，開設6,200張發票櫃檯，比上次立法會選舉增加123%，即1倍以上。

羅湖口岸。（鄧倩螢攝／資料圖片）

口岸票站人員可在工作票站投票

林鄭表示，今次亦是首次設立口岸票站，供內地港人回來投票，截至昨晚6時，登記口岸票站投票的人數有18,215人，分布也很平均，香園圍口岸約5千多人，羅湖也有5千多人，落馬洲7千多人。這比起政府原先預定的人數上限也差很遠，只佔約16%，而明天會截止登記，預計不會有太大的數字變動，相信3個口岸足以容納。

林鄭指經選管會同意後，今次選舉也有一次性特殊安排，在3個口岸票站的工作人員以及在附近執勤的人員，會獲准於管制站臨時票站中投票，不用回到所屬選區投票站。