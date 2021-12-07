拆局｜民主黨「落閘」拒撐非建制參選人　拆解背後三大考量

距離立法會選舉還有兩個星期，多個非建制參選人上月中旬向民主黨尋求支持，該黨昨晚（6日）召開特別中委會會議，處理有關申請。民主黨主席羅健熙會後表示，該黨決定不會以黨名義支持任何候選人，同時拒批元老李華明以個人名義支持新思維主席、社福界參選人狄志遠，批准李洪波以個人名義支持新界西南參選人劉卓裕。

綜合多名民主黨中人分析，該黨拒以黨的名義支持參選人的決定，主要有三大原因。有中委解釋，個別參選人質素太低、政治理念與民主黨大相徑庭，對民主黨而言屬難以接受，又指以政黨名義支持某參選人的門檻太高，不會輕易押上黨的聲譽支持個別參選人。該人又指，民主黨對劉卓裕、蔡明禧、潘焯鴻認識不深，與前黨友狄志遠、黃成智當年更是不歡而散，反問：「民主黨又點會支持佢哋呢？」



有中委斥某參選人質素低 「呢啲答案考通識都唔合格」

新界西南參選人劉卓裕、新界東南參選人蔡明禧、新界東北參選人黃成智、潘焯鴻及狄志遠早前去信民主黨，尋求該黨以組織名義支持，李華明申請以個人名義支持狄志遠，荃灣區議會前副主席李洪波亦申請支持劉卓裕。民主黨早前向五人發出問卷，了解參選人對各種議題的立場。

有中委解釋民主黨向五名參選人「落閘」的原因，其中直斥有參選人質素太低。該人指出，是否以黨的名義支持候選人，須考慮因素眾多，其中參選人質素為重要考量，他指有參選人質素之低令人難以接受，直言：「要民主黨支持質素如此低嘅參選人，實在難以接受。」

「承擔自己立場嘅勇氣都無，民主黨實在難以支持」

該中委舉例指，有候選人回覆的答案「每條都答得短過條問題」，「唔係問非所答，就係乜都話『可能』、『考慮』」，其中問及參選人對修例風波的看法，該參選人僅以回答自己被捕的時間、地點，「對呢名候選人嚟講，對2019年事件嘅睇法就係自己被捕？」

另外問卷亦問及參選人對警權過大及成立獨立調查委員會的看法，有中委引述該參選人回應指：「警權過大可能會影響人權」，「咩叫做可能會影響先？咁究竟係有影響定無影響。」他直言「呢啲答案考通識都唔合格」，又說：「如果要成為立法會議員，承擔自己立場嘅勇氣都無嘅話，民主黨實在難以支持，立法會入面已經好多忠誠廢物，不需要再多一個！」

民主黨批准李洪波（右）以個人身份支持劉卓裕（左）。（余俊亮攝）

民主黨中人指該黨「對叛徒零容忍」：「又點會支持新思維呢？」

有民主黨中人指出，該黨對劉卓裕、蔡明禧、潘焯鴻認識不深，根本不會此三人予以支持，與前黨友狄志遠、黃成智當年更是「不歡而散」，黃成智更因政改一役被開除黨籍，反問：「民主黨又點會支持佢哋呢？」有一名民主黨前區議員笑指，民主黨其中一個為人熟識的「脾性」就是「對叛徒零容忍」，「過往由劉江華開始，去到有人分裂去社民連、新同盟，關係一直都唔好，試問又點會支持新思維呢？」

民主黨批准李洪波以個人身份支持劉卓裕，惟拒批李華明支持狄志遠。有中委解釋指出，李洪波在黨內並無公職，且劉卓裕有往績（Track record）可尋，前年區選獲民主派推薦名單，部分黨友亦認為，劉回覆問卷的答案亦相對「有原則」和「正路」，故批准李洪波的申請。有民主黨中人分析，不少黨友擔心若該黨否決所有申請，或會惹建制派和政權口實，指控該黨干擾和杯葛選舉，故批出李洪波的申請，減低民主黨有可能面對的政治風險。

特別中委通過黎寶桂、周卓奇辭黨務 惟未批退黨申請

至於拒批李華明的申請，有民主黨中人直指，狄志遠提名馮煒光參選，「政治立場根本同我哋（民主黨）完全唔同」。亦有鴿黨中人認為，李華明雖沒有黨務在身，但作為民主黨元老，其「白鴿色彩」太重，市民很容易會把李華明聯想到民主黨，故拒批有關申請。

據悉，被外界視為「主選派」民主黨中委周卓奇、紀委黎寶桂，早前已向該黨辭去所有黨務，並申請退黨。消息指，特別中委會已批准二人辭去黨務，至於二人的退黨申請，中委會將嘗試挽留他們，暫未接納二人退黨。

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

新界東南參選人：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界東北參選人：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

社會福利界參選人：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪



立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。