夏寶龍講話｜劉兆佳：趁民主峰會前駁斥西方攻擊新選制　非為谷票

立法會選舉倒數兩星期，國務院港澳辦主任夏寶龍發表講話，強調「愛國者治港」絕非搞「清一色」，而是搞「五光十色」，又批評國際上有些人抹黑、污蔑香港的選舉制度，只能暴露出他們的無知、傲慢與偏見，「他們不是民主課堂裏的『優等生』，更沒有資格當『教師爺』」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，夏寶龍講話並非為了「谷票」，而是反擊美國即將舉行的民主峰會，駁斥西方對中國和香港民主的攻擊，突顯新選舉制度的自信，不會對外部勢力批評而逆來順受。



劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，過往中國較少在民主議題上與西方交鋒，但實踐說明西方民主已陷入危機之中， 甚至帶來禍患，從美國政府處理新冠疫情便略知一二。他指夏寶龍的講話是要呼應中國政府因應美國民主峰會召開前，美國對中國的民主抹黑，從而作出反擊，並突顯了新選舉制度確保愛國者治港、有廣泛代表性、公平性等優勢。

劉兆佳指，距離立法會選舉仍有兩星期，夏寶龍的言論並非為了催谷投票率，亦不可能有此不切實際的幻想，重申新選制的重點並非投票率高低，而是如何達致香港長治久安，以及鼓勵愛國力量及其支持者能夠踴躍投票，「可能有些人覺得都是建制派贏，就不出來投票，官員不希望有此情況出現。」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則指，港澳辦主任在選舉前兩星期因應選舉發表講話，情況罕見，反映中央很重視完善選舉後的選舉表現，包括投票率。他相信，夏寶龍是要反擊外間包括海外對今次選舉的批評。

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