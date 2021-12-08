2021經濟高峰論壇｜李家超：反力量拉低GDP　中央出手後商機無限

《香港01》今日（8日）舉辦「2021經濟高峰論壇」，政商要人雲集，政務司司長李家超發表主題演講。李家超稱2018年「黑暴」之前一年，本地生產總值（GDP）是28,350億元，但他認為數字可以更好，歸咎「有一股反力量每年都把數字拉低」。



他說這股反力量分別來自外部和內部，而中央連番施展組合拳，包括實施《港區國安法》等，填補國家安全漏洞。展望將來，李家超表示香港商機無限，在國家政策支持下「發展號列車」已經開動，對香港未來發展充滿信心。



李家超在《香港01》2021經濟高峰論壇發表演講。

2018年GDP應更高：有反力量每年拉低數字

李家超表示，2018年是「黑暴」前一年，香港本地生產總值是28,350億元，他說該數字應該可以不止於此，認為「有一股反力量每年都把數字拉低」，而這股反力量回歸開始慢慢滋生，一直存在，最後在2019年爆發出來：「這股反力量每年都把香港的發展、成就、生產總值拉低了。」

李家超認為，這股反力量是分別來自外部和內部的破壞力量，而英國政府在回歸前兩年解散了收集情報的香港政治部，「等如拆走了山坡的護土牆」。他說，二十多年來外部破壞力量建立了一大批「代理人」，來自「教育、藝術文化、媒體及不同機構等，通過思想導引、價值觀改造，開始浮現出社會表面」。至於內部破壞力量，李家超說「可以是外國在香港建立的『代理人』，或思想上抗拒或反對中央的人」，指兩類人以「兩制」抵抗「一國」。

三方向努力：國安、經濟、駁斥抹黑

中央實施多項措施，包括《港區國安法》和改變選舉制度，李家超表示之後要向三方面努力。其一是盡早完成《基本法》第23條立法，也要打擊恐怖活動、虛假訊息，維護網絡安全，設立有效情報系統，同時執行防範、制止和懲治手段，以防範危害國家安全的行為死灰復燃，又表示要推動社會認識《憲法》和《基本法》。

其二，利用推動香港經濟發展，包括融入國家發展大局和與世界接軌，而發展「北部都會區」則代表香港發展規劃思維的蛻變。在「十四五規劃」、大灣區以至前海方案等國家政策支持下，李家超形容香港的「發展號列車」已經開動，對香港未來充滿信心。其三，是要講好香港故事，「做好輿論引導，駁斥黑白不分的政治抹黑」。

李家超在《香港01》2021經濟高峰論壇發表演講。

李家超演講全文如下：



于品海先生、各位嘉賓：

很高興今天可以參與《香港01》經濟高峰論壇2021。感謝《香港01》在這個時刻——在《香港國安法》實施及完善選舉制度後，香港由亂轉治，由治及興的過程間，以及在本地疫情穩定下來的情況下——舉辦這個論壇，匯聚政、經、商、學界的翹楚，一起探討香港未來的經濟。

今次《香港01》邀請我回顧香港自回歸後的廿多年，及展望香港的未來，這是個很有意義的思考過程，我多謝有這機會和大家分享。

回顧一下我們過去每年的生產總值，就拿2018年的數字吧，因為那是「黑暴」之前一年，數字是二萬八千三百五十億港元。我認為香港本來在2018年的生產總值應該可以不只二萬八千幾億港元，因為有一股反力量每年都把數字拉低，這股反力量回歸開始慢慢滋生，一直存在，最後在2019年爆發出來。這股反力量每年都把香港的發展、成就、生產總值拉低了。

李家超認為，2018年香港生產總值可以不只28,350億元。（資料圖片）

這股反力量是分別來自外部和來自內部的破壞力量。

我先講講來自外部的破壞力量。簡單而言，是外國為自身利益而一直培育及潛伏在香港的反力量，這股力量傷害我們的國家安全。傷害國家安全的外部力量在世界每個地方都出現，在香港未回歸前，港英政府的年代，一樣存在。當時香港在英政府的管治下，是為英國利益服務，英國的國家安全在香港是有體制的保護，當時港督是由英國政府委派英國人出任，政府設有政治部，人員最高峰時最少有三千人。政治部內有不少英國的秘密情報局人員，他們的目的是維護英國的國家安全。政治部在香港回歸兩年前解散，絕大部分人離開香港，所有資料、檔案都被移走，即是說英國將維護英國國家安全的所有都撤走，部門、人手、資源、系統通通不留，這等如拆走了山坡的護土牆，漏洞暴露，不理會可能山泥傾瀉的危險。

香港回歸後，強調平穩過渡，希望繁榮局面可以維持下去，主調是Business as usual ，以不變為主。2003年，香港特區嘗試就《基本法》二十三條立法，但失敗告終。因此，在回歸二十三年以來，香港在體制上都沒有維護國家安全的系統、人手和資源，更沒有專門法律保障國家安全。香港特區一直以較為單純的維持社會治安制度，去應對日益複雜及危險的國家安全風險，在這方面的危機意識不足、憂患意識不強，在世界時局及國與國的關係瞬息萬變的環境下，沒有重置被英政府拆走的護土牆，讓漏洞暴露多年，外部破壞力量就藉此機會不斷滲透，蔓延及壯大起來。

因此，外部的破壞力量在過去廿幾年一直潛伏在香港，雖然未必有大動作，但經過廿幾年，透過不同的安全漏洞，破壞力量已建立了一大批「代理人」，力量滲入不同領域，包括教育、藝術文化、媒體及不同機構等，通過思想導引、價值觀改造，開始浮現出社會表面。這股力量第一次的大型行動在2014年的「違法佔中」顯現出來，直至2019年的「黑暴」全面釋放和爆發出來。當時社會受廣泛破壞，大量汽油彈被投擲，縱火，大肆破壞地鐵、店舖、公物等，社會運作受嚴重影響，人心惶惶，香港被推進深淵。這些都是源於外部的破壞力量。

那麼，內部的破壞力量又是指什麼呢？這股破壞力量來自香港內部本身，可以是外國在香港建立的「代理人」，或思想上抗拒或反對中央的人。這班人利用不同手段，削弱中央及特區政府權威，削弱市民對國家的向心。他們以「兩制」，去抵抗「一國」。

李家超認為，內部破壞力量將中央出台與香港有關政策，冠以「香港被規劃」的負面標籤。（中新社）

這股內部破壞力量長年累月蔓延，在社會建立了抗拒內地的風氣。社會不時出現東拉西扯的理由，動不動就反內地、挑撥中央與特區關係。中央出台與香港有關政策，都不時冠以「香港被規劃」的負面標籤。

縱使是一些優惠政策，破壞力量仍會大罵是中央「干預」、「插手」香港事務，他們不斷作負面宣揚，歪理成河，例如以《基本法》是「香港憲法」為藉口，來說中國《憲法》不適用於香港；又誤導市民說自由不可以用法律規限，否則就是極權、不民主，更可所謂「違法達義」等等，顛倒是非；有議員更膽敢在立法會要求政府承諾，不就二十三條立法，公然要求政府違反《基本法》！破壞力量鼓吹抗中、抗內地，用侮辱性語言形容內地人，鼓吹歧視貶低，故意騷擾來港內地人，刻意醜化，製造與內地矛盾，挑撥反中，製造反內地意識。

這些破壞力量的一個活躍地方竟然是立法會，因此「拉布」頻生，更不時有搗亂議會，肢體碰撞，立法進度龜速，故意拖延撥款申請，破壞政府效率，牽制政府的話語權。這些破壞力量，刻意拖慢、拖垮政府施政，破壞及阻撓「一國兩制」的成功，營造社會不滿情緒，阻撓了香港的發展。這不單影響經濟，日積月累，更使很多社會問題包括房屋、貧富懸殊、青年發展等，變得更嚴重，矛盾變得更尖銳。

這廿多年來，特區遇到問題時，都抱著君子之心應對，忽略了國際形勢和地緣政治的急促變化，忽略了香港正是外國利用的一張國際牌。二十一世紀初，中國的經濟和國力不斷騰飛。一些國家擔心中國的崛起會威脅他們的國際地位和影響力，鼓吹中國威脅論，近來更刻意製造針對中國的冷戰思維。

應對外國插手破壞，加上「台獨」的勢力，中央施展了組合拳。首先於去年年中，制定《香港國安法》，建立了維護國家安全的法律制度和執行機制，在特區設立中央駐港國家安全公署，設立香港特區維護國家安全委員會，警隊成立國家安全處；之後再於今年初完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」，確保政治安全獲得制度保障，有效遏止了破壞力量。

在中央連番施展的組合拳之下，香港迅速由亂轉治，由治及興。市面回復平靜，社會重拾穩定和秩序，市民恢復正常生活。經濟開始復原，增長和發展重新開始，今年首三季合計，實質本地生產總值按年增長百分之七，今年首十個月的商品整體出口貨值較去年同期上升百分之26.7。

《香港國安法》不但把最迫切的國家安全漏洞填補了，更築成了保護城牆，加上政府已著手就《基本法》二十三條立法，並將會盡早完成，這保護城牆將更穩固。完善選舉制度把大部分的內部破壞力量防禦了，立法會將不再是顛覆或削弱政府的場地，這意味著香港將會由破壞年代轉變為建設年代，但這建設不是理所當然的，不是垂手可得的。因此，我們要更積極、更投入，最少要在三方面作更大努力。

第一方面是固本培元，打好根基。我們要繼續健全國家安全法律制度，除了盡早完成二十三條立法外，亦要打擊恐怖活動、虛假訊息，維護網絡安全，設立有效情報系統，防範、制止和懲治的手段必須同時並行。我們必須居安思危，建立憂患意識及危機感，防範危害國家安全的行為死灰復燃。只有在萬全的準備下，我們才能應付突如其來的威脅。這不單是政府或個別部門的工作，而是整個社會的責任。

同時，我們也要推動全社會正確認識《憲法》和《基本法》，以了解特區的憲制基礎。要建立擁護「一國兩制」的社會意識，不應以「兩制」抗中、抗內地。市民要明白，有國才有家，只有在國家安全受到維護下，香港才會安穩，人身安全才會受到保障。維護國家安全是整個社會的責任，人人有責，必須全民參與。

李家超表示在國家的全力支持下，在香港的自強不息精神下，香港必然能夠鞏固傳統優勢。（資料圖片）

第二方面是自強不息，聚焦發展。我們要好好利用內地高速、高質量的發展機遇和「一國兩制」賦予香港作為國際大都會的優勢，全面恢復及強化經濟發展。

《香港國安法》實施以來，種種數字和世界排名都說明了，香港繼續是發展經濟、貿易、金融、資金投資的首選城市，而香港在世界競爭力、世界數碼競爭力、金融中心、營商環境、IPO（首次公開招股）全球集資額、法治、司法獨立、國際仲裁和廉潔程度的相關國際排名，一直高踞前列；特區的政府效率在《世界競爭力年報》被評為世界第一。

香港機遇無限。在「十四五規劃」中，國家支持香港提升國際金融、航運、貿易，和亞太區國際法律和解決爭議服務中心的地位；同時，支持香港建設四個新興領域，包括國際航空樞紐、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心，和中外文化藝術交流中心。只要香港繼續鞏固金融、航運等四個傳統中心基礎，開拓發展四個新興中心，融入國家發展大局，與內地優勢互補，協同發展，香港必定迎來更美好的將來。

香港是國際都市，國家的其他城市，難以取代香港的地位。香港有「一國兩制」優勢，與世界接軌，亦是國家的南大門。香港是國際文化的匯集地，擁有語言優勢，良好基建，營商友善，低稅和靈活多元的社會文化。因此，我們有兩頭列車，一頭是融入國家發展的機遇列車，另一頭是和世界接軌的活力列車。我們要用好香港的國內、國際優勢去聚焦發展。在這方面，必須說的是今年《施政報告》提出的「北部都會區」，這個集居住、商貿、創新科技、基建、旅遊發展和生態保育於同一區域，是一個創新又前瞻的計劃。「北部都會區」將與維港都會區並肩前進，相映成趣，發揮一加一大於二的功效。「北部都會區」標誌著香港發展規劃思維上的蛻變，以和內地積極融合取代過往曾出現的淡然態度。

在國家的全力支持下，在香港的自強不息精神下，香港必然能夠鞏固傳統優勢，開創「十四五規劃」、粵港澳大灣區建設以至《前海方案》所賦予的多元發展機遇。香港的「發展號列車」已經開動，我對香港未來發展充滿信心。

第三方面是要正氣凜然，講好香港故事。每一個香港人都愛護這個家，都不會接受其他人破壞、抹黑香港。香港經歷了2014年「違法佔中」、2016年旺角暴動、2019年「黑暴」及外部勢力插手破壞的一段長時間，外國和「台獨」勢力故意詆毀及醜化香港的形象，我們必須共同扭轉這些不正確的形象，把事實講出來，做好輿論引導，駁斥黑白不分的政治抹黑，正氣凜然把香港的成功故事講好。

香港的成功故事，要靠每一個香港人傳揚到全世界。不論身處什麼崗位，每一個香港人都應肩負這責任，主動和積極講好香港故事，向全世界展現成功香港的現狀和實況，展示一個自由、多元、包容和熱情的成功香港，一個在「一國兩制」下的成功香港， 一個發展無限的成功香港。

各位嘉賓，香港的命運，一直和國家緊密相連。在國家改革開放的歷程中，香港是貢獻者，亦是受益者。回歸後，香港與國家共同發展，共同繁榮。儘管全球經濟受到疫情的衝擊，國家經濟仍展現出強大韌力和活力，香港近水樓台，有國家作後盾，必須抓緊機遇，登上國家發展的高速列車，融入國家發展的藍圖，為中華民族偉大復興作出貢獻。

香港幾經波折，恢復了安定局面，一切得來不易，面對眼前龐大的發展機遇，我希望每一位香港人都把它抓緊，努力打拼，發揮力量，為香港的發展再創輝煌。

十多日後是立法會選舉投票日，是落實「愛國者治港」，完善選舉制度的重要里程碑。我們必須積極投票，選出愛國愛港、有承擔、有能力，為香港建設美好未來的立法會議員。

最後，我祝願今日的論壇圓滿成功。祝願我們共同寫出香港成功的新篇章，一起再創高峰！多謝大家！