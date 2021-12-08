2021經濟高峰論壇｜李家超：須設有效情報系統　劉兆佳倡對接內地

《香港01》今日（8日）舉辦「2021經濟高峰論壇」，身兼國家安全委員會成員的政務司司長李家超發表主題演講。李家超表示，香港的反力量來自外部和內部，又表示港英政府在回歸前撤走政治部，回歸後特區政府沒有重置此「護土牆」，令破壞力量壯大。



李家超在演講中透露，政府除了要盡快完成《基本法》23條件立法之外，亦要設立有效的情報系統，令防範、制止和懲治的手段同步進行。



港英撤政治部猶拆護土牆 回歸後難應對國安風險

李家超表示，香港回歸前設有政治部，最高峰時有3,000人。政治部內有不少英國的秘密情報局人員，目的是維護英國的國家安全。政治部在香港回歸前兩年解散，絕大部分人離開香港，所有資料、檔案都被移走，「等如拆走了山坡的護土牆」。而回歸後特區政府「一直以較為單純的維持社會治安制度，去應對日益複雜及危險的國家安全風險」，認為政府「危機意識不足、憂患意識不強」，讓漏洞暴露多年，令外部破壞力量不斷滲透、蔓延及壯大。

去年起中央推出多項措施，包括落實《港區國安法》、設立駐港國安公署，又修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」，李家超指有效遏止了破壞力量。對於未來港府工作，他表示除了盡早完成《基本法》第23條立法之外，也要打擊恐怖活動、虛假訊息，維護網絡安全，以及設立有效情報系統，同時採取防範、制止和懲治的手段，「防範危害國家安全的行為死灰復燃」。

李家超在《香港01》2021經濟高峰論壇發表演講。

劉兆佳：若成立情報系統須與內地對接

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，香港現時與回歸前的威脅截然不同，如要設立情報系統，預計功能與回歸前的政治部並不完全相同。

劉兆佳指，回歸前香港政府政治部隷屬軍情六處，主要負責應對來自中國共產黨的威脅，保護港英政府及英國政府的利益。而回歸後的情況更為複雜，威脅是來自美國、台灣等多方勢力、範圍很大，劉兆佳認為以當時政治部的情況也未能處理現今複雜環境。

劉兆佳估計由於環境複雜，香港情報系統要與內地情報系統對接，互相分享、交換情報。他提到現時已有類似的合作方式，例如《港區國安法》規定駐港國安公署職責為分析研判特區維護國安形勢並提出意見，監督、指導、協調、支持特區履行維護國安職責，收集分析國家安全情報信息，因此亦包括涉及國安的情報交流。