2021經濟高峰論壇︱政治清障可深化合作　梁振英倡商會享通關名額

全國政協副主席、前特首梁振英今（8日）出席《香港01》經濟高峰論壇，表示《港區國安法》及新選制基本排除了香港和內地全面合作的政治障礙。他強調新形勢下香港應加強在內地發展專業服務，與國家所需對接合作，更要有改革的決心。香港及內地的合作猶如將兩種金屬煉成「新合金」，認為可以創造新功能及新價值。



梁振英表示疫情下，原本使用香港服務的內地客戶，逐漸適應使用內地的次選供應者。香港須追回失去的兩年，讓世界各地知道香港作為超級連繫人已再次上路，認為免隔離通關後，應預留部分名額予與內地有關的政策研究人員、專業團體、香港和外國商會、媒體和外國政府代表等。而商會和專業團體應派人駐粵重啟和深度發展粵港關係。



疫情下香港失內地市佔率 籲發展超越本地意識

梁振英表示，國家經濟重心轉移，改革開放不斷擴大及深化，香港作為高度開放的小型經濟體，機遇及挑戰並存，必須有大格局思維、超越本地意識，並體現對國家的獨特作用，正如《香港01》創辦人于品海先生所言，要有改革的決心、整頓的勇氣，並有計劃、以可操作性作支撐。

他指疫情下，香港過去兩年與內地間官商交往幾乎停頓，過去使用香港服務的內地客戶已逐漸適應使用內地的次選供應者。他表示，自己過去一年長時間在內地工作，見到內地在疫情下欣欣向榮，既要速度、亦要質量，香港要掌握機遇必須往前靠，落地、在地才可掌握新形勢。

梁振英指落實《港區國安法》及完善選舉制度後，香港與內地深入合作的政治障礙已基本掃除，未來應聯手加強三方面合作：其一深入研究香港與內地合作課題；其二加強雙向溝通宣傳；其三落實雙方所長，猶如將兩種金屬煉成「新合金」，認為可以創造新功能及新價值，讓世界知道香港「超級聯繫人」再次上路。

拓航運高增值服務 借專業優勢助國家開放

梁振英引述國家主席習近平，在內地改革開放40周年時發言，提出港澳須「更加積極主動」助力國家全面開放，融入國家發展大局，參與國家治理實踐，促進國際人文交流提出新的希望。梁強調，習主席是提醒香港要更加積極。

他稱「十四五」規劃有關香港提升國際金融、航運、貿易等中心地位，關鍵詞正是「提升」，倫敦作為世界一流的國際航運中心，產值及人均收入比葵青高，正是因為提升到高產值的航運服務。

梁振英提到，自己今年與幾個香港商會到廣州南沙保稅區考察，而香港買貨，由外地運至當地儲貨，每年貨櫃處理量，已較葵青貨櫃碼頭高17％，強調香港周邊發展太快。他認為應在航運方面，拓展船舶管理、船舶融資、航運保險、海事法律與仲裁等高增值服務，借助香港在金融、法律和專業服務等傳統優勢，提升國際航運中心地位。

《香港01》舉辦2021經濟高峰論壇。（羅國輝攝）

香港有責任維護國家金融安全

梁振英指香港金融業亦需要提升，「吃老本」只會「坐食山崩」。他指9年來香港相關門路增加，政府在金融、資產管理方面都有提升。他強調，香港金融中心對於維護國家金融安全既有責任，亦有作用，提到「十四五」規劃提出一系列有關金融管理水平的目標，香港都可以提供協助。

梁振英舉例指，芯片研發是國家既存「卡脖子」問題，香港要研究金融方面會否也有「卡脖子」問題，例如金融和法律服務範疇過份依賴外國服務提供者，有多可靠？未來有機會「卡脖子」，香港都要為國家思考。

須發展新型離岸國際貿易 「買全球、賣全球」

貿易方面，梁振英強調佔香港GDP百分之17，工作在全球獲得尊重及信任，而大部分買的產品非香港所需，出口的非香港所產，相信代表著未來貿易業務的前景，未來香港要全力「買全球、賣全球」，配合內地相關業務，積極發展新型離岸國際貿易。

他又提出，香港專業服務發展良好，今日已是內地最大服務提供者。他相信香港可發展航運相關的專業服務，正如倫敦作為主要國際航運中心的業務，而香港正好可滿足內地需要，與深圳合作，打造成全國性航運服務業基地。

梁振英又指，自己正為香港製造業及零售業回內地拆牆鬆綁。

▼▼▼《香港01》經濟高峰論壇2021▼▼▼

